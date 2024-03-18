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2.7 مليون من الإقراض الزراعي لمزارعي السلط

3/18/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي فرع السلط سلطان أبو هزيم، إن قيمة القروض التي منحها الفرع للمزارعين في عام 2023، بلغت مليونين و732 ألف دينار، استفاد منها 486 شخصا، ووفرت عشرات فرص العمل.
وبين أن القروض اشتملت على تمويل مشاريع الفقر والبطالة والمرأة الريفية و التمويل الريفي ومشاريع نوعية غير تقليدية، كالزراعات المائية والتصنيع الغذائي والتعليف والتعبئة والاستزراع السمكي، إضافة إلى تمويل الاحتياجات الموسمية كشراء أعلاف الحيوانات والبذور.
وأشار إلى أن الفرع مول مشروعات لسيدات مثلت قصص نجاح مثل، مشروع منتجات صحية وطبية خالية من الجلوتين والسكر والملح، وتصنيع منتجات لأشخاص يعانون من حساسية القمح، ومشغل تصنيع مخللات ومربيات، ومشروع استيفيا لإنتاج مستخلص الاستيفيا عن طريق زراعة النبتة بطريقة مبتكرة تستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة.
وقال إن المؤسسة وتزامنا مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، أطلقت خدمة التأمين على القروض (حماية للمقترض وضمان حق المؤسسة) للسير بمنح القروض من خلال التحصيل وديمومة المؤسسة.-(بترا:وجدي النعيمات)

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