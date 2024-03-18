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3.1 مليون دينار عطاءات الأشغال المطروحة في إربد

3/18/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن قيمة عطاءات مشروعات قطاع الأشغال العامة التي جرى طرحها للعام الحالي، زادت على 3.1 مليون دينار، منها 550 ألفا تسديد لمطالبات مالية سابقة.
وأضاف بني هاني، أن المجلس تابع عبر لجانه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية إجراءات الكشف الفني على مواقع مشروعات الأشغال العامة لضمان طرح عطاءاتها ضمن موازنة العام الحالي.
وأشار إلى أن عطاءات الأشغال العامة المطروحة، ركزت على تحسين أوضاع الطرق الرئيسة والثانوية في مختلف مناطق وألوية المحافظة المحتاجة.
وأكد بني هاني، أن عطاءات الأشغال استفادت منها مختلف ألوية محافظة إربد، وتنوعت بين أعمال خلطات أسفلتية لطرق حيوية وصيانة طرق أخرى رئيسية وفرعية وتنفيذ وإعادة إنشاء طرق زراعية، وتوريد مواد وفرشيات وصيانة بعض مكاتب الأشغال. يذكر أن موازنة مجلس محافظة إربد المقرة للعام الحالي 2024 بلغت 13.181 مليون دينار.- (بترا:أشرف الغزاوي)

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