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الطفيلة التقنية تفوز بجائزة عالمية بمجال الروبوت

3/18/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز فريق طلابي من جامعة الطفيلة التقنية بجائزة عالمية عن العام 2023، ضمن تقييمات المنظمة الدولية Robotics and Automation IEEE، التي تعنى بالأنشطة التكنولوجية والهندسية.
وتمنح الجائزة التي يتنافس عليها عدد كبير من طلبة الجامعات في 160 دولة حول العالم، ضمن رصد المنظمة لأفضل نتائج ونشاطات طلبة الجامعات المشاركة على مدار عام 2023.
وقال عضو الفريق الفائز وقائد الفريق لهذا العام الطالب سامي سعد، إنه لأول مرة تمنح هذه الجائزة المرموقة لجامعة عربية، لافتا إلى أن طلبة الطفيلة التقنية حظيوا برعاية من الجامعة، وكان لديهم عزم للحصول على أعلى النتائج في مجال الروبوتات. من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، أن الجامعة ماضية في هدفها لجعل الطالب محور العملية البحثية وتوفير كافة عناصر النجاح والتقدم خلال دراسته ودفعه للعمل بروح الفريق.
وسيجري تسليم الجائزة خلال مؤتمر ICRA السنوي في يوكوهاما، اليابان في منتصف هذا العام.-(بترا)

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