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عجلون: طرح العطاءات مبكرا لضمان تنفيذها.. وطريق الطواحين يراوح مكانه

3/18/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة يبدو أن تجارب السنوات السابقة لمجلس محافظة عجلون مع تعذر تنفيذ عدد من المشاريع لتأخر طرح عطاءاتها لنهاية العام، وعودة مخصصاتها للموازنة العامة، قد دفعت المجلس إلى تكثيف اجتماعاته العام الحالي للتأكد من طرح العطاءات في هذه الأوقات من السنة، لضمان إنجازها بمواعيدها المحددة.
ورغم هذا التوجه، إلا أن بعض المشاريع الكبرى، كمشروع إعادة تأهيل طريق وادي الطواحين، ورغم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار له هذا العام، إلا أن مشكلة طرح العطاء الخاص به ما تزال تراوح مكانها.
وما يزال المجلس وفق رئيسه عمر المومني، ينتظر إعداد الدراسة، وربما يتعذر طرح العطاء بهذه المخصصات، إذ يحتاج وفق مصادر الأشغال إلى مبلغ يقدر ب 3- 4 ملايين دينار، وهو ما لا يمكن توفيره إلا بدعم حكومي واحتسابه من المشاريع الرأسمالية، أو توفير منحة دولية.
يذكر أن العديد من المشاربع الخاصة بقطاع التربية والتعليم من أبنية لمدارس وإضافات صفية وأعمال صيانة قد تعذر تنفيذها العام الماضي، بسبب عدم طرح عطاءاتها قبل نهاية العام، فيما كان تم تخصيص مبلغ مليون دينار لطريق الطواحين في العام 2018، إلا أنها عادت للموازنة العامة لعدم طرح العطاء قبل نهاية العام.
وفي جلسة عقدها المجلس مؤخرا برئاسة رئيس المجلس عمر المومني وحضور أعضاء المجلس، تم مناقشة عملية البدء بتنفيذ مشاريع المجلس للعام الحالي 2024، والبالغ عددها 106 مشاريع في كافة القطاعات.
وخصصت الجلسة التي حضرها مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور ومدير مكتب أشغال لواء كفرنجة المهندس حمزة المومني، لمناقشة مشاريع قطاع الأشغال للعام الحالي.
وعرض المومني مشاريع قطاع الأشغال ضمن موازنة المجلس للعام الحالي، مؤكدا أنه ولأهمية هذا القطاع وللحاجة الملحة لفتح وتعبيد الطرق الرئيسية والزراعية وإعادة تأهيل عدد من الطرق الأخرى وإنارة مداخل المحافظة فقد تم تخصيص مبلغ 2مليون و865 ألف دينار لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، مؤكدا أن الهم الأكبر للمجلس سيبقى إعادة تأهيل طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة التي خصص لها مبلغ 550 ألف دينار ضمن موازنة العام الحالي، لافتا إلى أن المجلس بانتظار أن تكتمل دارسات الطريق المتوقع أن تزيد تكلفتها عن حاجز الـ 3 ملايين دينار، حسب مصادر في وزارة الأشغال.
وأكد مدير أشغال عجلون المهندس زهير أبو زعرور أن مديرية أشغال عجلون ستبدأ اعتبارا من بداية الأسبوع القادم بطرح عطاءات الطرق الرئيسة والزراعية في المحافظة، لافتا الى أن غالبية دراسات هذه الطرق جاهزة باستثناء طريق وادي الطواحين الذي من المتوقع أن تنتهي دراساته خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أن العمل جار لإعداد دارسات طريقين أخرين في المحافظة.
وبين أبو زعرور أنه وضمن مشاريع مجلس محافظة عجلون للعام الحالي 2024 في قطاع الأشغال، فقد طرحت مديرية أشغال عجلون عطاء إنشاء وتحسين طريق الجبل الأخضر الخشيبة، حيث دعت المديرية بإعلانها المقاولين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الطرق اختصاص إنشاء وصيانة الطرق من الفئة الرابعة أو الخامسة إلى شراء نسخ العطاء حسب تعليمات ونظام شراء العطاءات المعمول فيه في وزارة الأشغال.
يذكر أن مجلس محافظة عجلون خصص مبلغ 140 ألف دينار ضمن موازنته للعام الحالي 2024 لهذه الغاية ولأهمية إعادة تأهيل الطريق الذي يربط القرى الجنوبية لمحافظة عجلون مع العاصمة عمان.
وأضاف أبو زعرور، أن مديرية الأشغال بدأت مبكرا بإعداد وتجهيز كافة عطاءات الطرق الرئيسية والزراعية ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي 2024 وذلك للبدء بتنفيذها بأقرب وقت ممكن وقبل حلول فصل الشتاء، لافتا إلى أنه سيتم طرح جميع العطاءات بأقرب وقت ممكن.
وخلال اللقاء الذي شهد حوارا ونقاشا حول أفضل السبل بسرعة طرح عطاءات الطرق الرئيسية والزراعية وعدم الإنتظار لنهاية العام الذي يصعب معه تنفيذ هذه العطاءات بسبب الظروف الجوية، حيث توافق الجميع على البدء خلال الأيام القليلة القادمة ببذل جهود استثنائية و تجهيز العطاءات تمهيدا لطرحها.
كما ناقش رئيس المجلس والأعضاء عملية تسديد المطالبات المالية لقطاع الأشغال عن مشاريع سابقة ومشاريع تنفذ حاليا وتزيد قيمتها عن حاجز المليون دينار، حيث أكد الجميع على ضرورة أن يتم المباشرة بتسديد المطالبات المالية السابقة دون أن تؤثر على تنفيذ مشاريع المجلس للعام الحالي.
وتناول النقاش إعادة وزارة التربية والتعليم لطرح عطاء إضافة (6) غرف صفية لمدرسة حي سكرين الأساسية للبنين- في عنجرة ، حيث طرحت الوزارة العطاء للمرة الأولى في نهاية العام الماضي ولم يتقدم العدد الكافي من المقاولين للعطاء .
يذكر أن مجلس محافظة عجلون خصص مبلغ 100 ألف دينار في العام الماضي 2023 من أجل إضافة 6 غرف صفية في هذه المدرسة التي تعاني من وجود أعداد كبيرة من الطلبة في المدرسة، حيث قررت مديرية تربية عجلون في العام الماضي نقل عدد من طلبة المدرسة إلى مدرسة عنجرة الثانوية للبنين وعدد آخر إلى مدرسة حارة عربي الأساسية للبنين لتخفيف الضغط عن مدرسة حي سكرين الأساسية للبنين.
وبين مدير التربية والتعليم في المحافظة أسعد الشرع، أن المديرية أجرت صيانة إلى 82 مدرسة حكومية من أصل 135 مدرسة، لافتا ألى أن المديرية سبق وأن أجرت صيانة شاملة للمدارس التي يدرس فيها مشروع BTEC وتزويدها بالحواسيب لخدمة العملية التربوية حيث تولي الوزارة التعليم المهني والتقني أهمية قصوى لما له من أثر إيجابي على توفير فرص عمل لخريجيه.

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