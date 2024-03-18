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أزمة تسويق تكدس الدجاج بمزارع جرش.. وخسائر لم تكن بالحسبان

3/18/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات في كامل طاقتها الإنتاجية المقدرة بـ مليون طير من الدجاج اللاحم، دخلت 110 مزارع في جرش، بعضها كان متوقفا عن العمل موسما جديدا هذا العام، وسط آمال بتحقيق أرباح مع قدوم الشهر الفضيل الذي يرتفع فيه الطلب على شراء لحوم الدجاج، ليجد أصحاب المزارع أنفسهم أمام أزمة تسويق ربما تقود إلى تكدس الإنتاج وإنهاء الموسم على خسارة غير متوقعة.
ولم تتجاوز نسبة المبيعات في مزارع جرش لغاية الآن 20 %، من مجمل الإنتاج الذي تجاوز مليون طير، وفق ما أكده أصحاب مزارع لتربية الدجاج.
وأوضحوا لـ "الغد"، أن نسبة المبيعات كانت تتجاوز 65 % من مجمل إنتاج المزرعة في مثل هذا الوقت من الأعوام الماضية وبأسعار لا تقل عن 180 قرشا للكيلو، إلا أن سعر الكيلو حاليا لم يتجاوز 130 قرشا للكيلو من أرض المزرعة، ويتناقص السعر 5 قروش يوميا.
وبينوا أن الأوضاع تسير عكس التوقعات، وما تم إنتاجه من طيور سيتكدس في المزارع، ما يعني كلفا إضافية لحين أن يتمكن المربون من تسويق الكميات الكبيرة.
وكان مزارعون يعولون على بداية شهر رمضان باعتبارها فترة الذروة لتعويض جزء من الخسائر السابقة وكلف الإنتاج المرتفعة، بيد أن الأوضاع تسير حتى الآن عكس التوقعات، في المقابل فإن غالبية المزارع عملت في الفترة السابقة على تشغيل كامل طاقتها الإنتاجية للاستفادة من الموسم.
من ناحية أخرى، ووفق المتحدث باسم أصحاب مزارع الدواجن إبراهيم عقيل فإن التجار وأصحاب النتافات يصرون على بيع الدواجن بأسعار مرتفعة لتحقيق هامش ربح مرتفع والاستفادة من الموسم بغض النظر عن كمية الدواجن التي يتم بيعها، لا سيما وأنهم ينتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر لزيادة ارباحهم.
وأوضح أن سعر الكيلو لم ينخفض بالمتوسط عن 170 قرشا، في المحال التجارية، وهو سعر يحدده التجار، ما أحدث خللا في سوق بيع الدواجن ما بين سعر البيع من المزارع والسعر المعروض للمستهلك.
وأوضح عقيل الذي يمتلك عددا من مزارع الدواجن في جرش أن إصرار التجار والعاملين في محال الدواجن على تحديد أسعار بيع الدواجن عند سقوف مرتفعة مع أول أيام الشهر الفضيل، تسبب بتراجع كميات البيع وقت الذروة، وبالتالي تكدس الدواجن في المزارع، لا سيما وأن الأسعار المرتفعة تسببت بعزوف المواطنين عن الشراء أو الشراء بكميات قليلة.
ولفت أن ارتفاع اسعار الدواجن في الاسواق مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب اوضاعهم المالية الصعبة كان بمثابة صفعة جديدة لقطاع الدواجن بجرش الذي يضم قرابة 110 مزرعة لتربية الدواجن.
وقال عقيل، إن كمية الإنتاج كبيرة جدا هذا الموسم، ولا تقل عن مليون طير وما تم بيعه لا يزيد نسبته عن 20 % من مجمل إنتاج المزارع، في حين أن الأيام العشرة الأولى من رمضان قاربت على الانتهاء، وهي الأيام التي ينشط فيها البيع، لا سيما وأن رغبات المواطنين تتجه بعد النصف من رمضان نحو شراء مستلزمات العيد، ويتوقف الطلب على الدواجن، مما يعني تكدس البضائع في المزارع وصعوبة في تسويقها فيما تبقى من الشهر.
واقترح أن يقوم التجار وأصحاب النتافات بتخفيض أسعار البيع ليصل إلى سعره الحقيقي، مشيرا إلى أن الأسعار المناسبة يجب ألا تتجاوز 130 قرشا للكيلو، حتي تنشط الحركة الشرائية، خاصة وأن كميات الإنتاج كبيرة في المزارع الكبرى التي تمتلكها شركات مختصة.
وأوضح أن حاجة المحال التجارية في جرش والمحافظات القريبة لا تتجاوز ما نسبة 20 % من حجم إنتاج المزارع بجرش، وعملية التوزيع تتوقف يومين وتعمل يوما واحدا، والحركة متواضعة جدا مقارنة مع توقعات المزارعين بأن تكون الحركة قوية مع دخول الشهر الفضيل.
في المقابل، قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن أسعار الدجاج الطازج ودجاج النتافات، شهدت انخفاضا كبيرا خلال اليومين الماضيين.
وأكدت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأسعار انخفضت في مسلخ عمان من 1.95 دينار يوم الخميس، إلى ما يتراوح بين 1.75- 1.8 دينار، فيما بلغ متوسط سعر دجاج النتافات 1.7 دينار، لافتة إلى توفر العديد من العروض في مختلف المحال والمراكز التجارية، وانخفاض أسعار الدجاج خلال الأيام المقبلة.
وكانت بعض مزارع تربية دواجن في جرش قد عادت إلى ممارسة نشاطها مجددا بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد توقفها الفترة الماضية، وقد تم إنتاج مليون طير، استعدادا لشهر رمضان من أجل تعويض فترة التوقف.
وكانت قرابة 25 مزرعة من أصل 110 مزارع في جرش، قد توقف أصحابها عن العمل مع دخول فصل الشتاء، لتفادي أي خسائر نتيجة ارتفاع كلف تربية الدجاج اللاحم خلال الشتاء، ليس أقلها كلف توفير الدفء بالمزارع.
بدوره، قال التاجر حيان العياصرة إن التاجر في هذه الفترة يضطرون إلى البيع بأسعار مناسبة للاستفادة من موسم شهر رمضان، كونه الأنشط على مدار العام، ولضمان تحقيق هامش ربح مناسب.
وأضاف أن التجار عادة ما يتفقون على أسعار بيع مناسبة لتحقيق هامش من الربح، مؤكدا أن أسعار البيع لا يحكمها زيادة وتكدس الانتاج بالمزاع، وهذا الأمر ينعكس على أسعار الدواجن في أرض المزرعة وليس بالضرورة أن ينعكس على أسعار بيعه بالأسواق.
وأقر العياصرة، بتراجع حجم البيع هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، عازيا ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلك.

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