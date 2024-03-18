100 لاعب بعربية الطاولة
التاريخ
3/18/2024 11:24:49 PM
(MENAFN
- Al Watan) تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة، تستضيف جدة منافسات البطولة العربية الـ34 لكرة الطاولة، خلال الفترة من الـ23 وحتى الـ28 من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 24 نادياً من 9 دول عربية.
ويمثل المملكة في بطولة الرجال أندية الاتحاد، الأهلي، الشباب.
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