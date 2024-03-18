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الفحوص الطبية تشخص إصابة الأحمد

3/18/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الفحوص الطبيّة التي خضع لها لاعب التعاون وليد الأحمد أن إصابته عبارة عن تمدد في الوتر الجانبي للركبة، دون الحاجة لتدخل جراحي، على أن يخضع لبرنامج علاجي.

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