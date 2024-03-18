تمارين استرجاعية في الاتفاق
التاريخ
3/18/2024 11:24:49 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفين جيرارد لاعبيه لتدريبات استرجاعية، سعيا منه لمنح اللاعبين فرصة لاستعادة القوة البدنية، قبل البدء في البرنامج المخصص لفترة التوقف التي تمتد إلى أسبوعين.
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