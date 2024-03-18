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تمارين استرجاعية في الاتفاق

3/18/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفين جيرارد لاعبيه لتدريبات استرجاعية، سعيا منه لمنح اللاعبين فرصة لاستعادة القوة البدنية، قبل البدء في البرنامج المخصص لفترة التوقف التي تمتد إلى أسبوعين.

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