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4 مواجهات بكأس الطائرة

3/18/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، اليوم، مباريات دور الـ8 لبطولة كأس السعودية للكرة الطائرة على مرحلتين ذهاب وأياب، وتقام 4 مباريات في مرحلة الذهاب، وتأتي مباراة النصر والاتحاد التي تشهدها صالة النصر، كأقوى المواجهات، فيما يستقبل الهلال على صالته نظيره الفيصلي، ويحل الأهلي ضيفًا على الخليج على صالة الأخير، ويتواجه الابتسام والصفا على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.

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