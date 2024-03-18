4 مواجهات بكأس الطائرة

4 مواجهات بكأس الطائرة
التاريخ
3/18/2024 11:24:49 PM
(MENAFN
- Al Watan) تنطلق، اليوم، مباريات دور الـ8 لبطولة كأس السعودية للكرة الطائرة على مرحلتين ذهاب وأياب، وتقام 4 مباريات في مرحلة الذهاب، وتأتي مباراة النصر والاتحاد التي تشهدها صالة النصر، كأقوى المواجهات، فيما يستقبل الهلال على صالته نظيره الفيصلي، ويحل الأهلي ضيفًا على الخليج على صالة الأخير، ويتواجه الابتسام والصفا على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.
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