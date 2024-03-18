5 أيام راحة للنموذجي

5 أيام راحة للنموذجي
التاريخ
3/18/2024 11:24:49 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش إجازة لمدة 5 أيام نظرا لتوقف دوري روشن للمحترفين خلال أيام FIFA لشهر مارس الجاري، على أن يعاود النموذجي تدريباته الجمعة المقبل.
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