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5 أيام راحة للنموذجي

3/18/2024 11:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) منح مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش إجازة لمدة 5 أيام نظرا لتوقف دوري روشن للمحترفين خلال أيام FIFA لشهر مارس الجاري، على أن يعاود النموذجي تدريباته الجمعة المقبل.

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