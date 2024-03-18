انزلاق حافلة يودي بحياة طالبتين في مكة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تعرضت حافلة خاصة لنقل طالبات جامعة أم القرى إلى حادث مروري اليوم، نتج عنه وفاة طالبتين وإصابة أربع طالبات تم نقلهن للعناية المركزة بمستشفي النور التخصصي بالعاصمة المقدسة.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "الوطن"، فإن الطالبات يدرسن في جامعة أم القرى بالكلية التطبيقية "فرع ريع ذاخر" وتم نقلهن من مقر إقامتهن، وعند التوجه للجامعة عبر طريق الكعكية ومع هطول الأمطار المتوسطة انحرفت الحافلة عن مسارها ولم يتم السيطرة على المركبة من قبل السائق، الأمر الذي أدى إلى اصطدام الحافلة بعمود الإنارة.
وقد باشرت الجهات المختصة الحادثة، حيث لا تزال التحقيقات جارية.
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