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انزلاق حافلة يودي بحياة طالبتين في مكة - جريدة الوطن السعودية

3/18/2024 11:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرضت حافلة خاصة لنقل طالبات جامعة أم القرى إلى حادث مروري اليوم، نتج عنه وفاة طالبتين وإصابة أربع طالبات تم نقلهن للعناية المركزة بمستشفي النور التخصصي بالعاصمة المقدسة.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "الوطن"، فإن الطالبات يدرسن في جامعة أم القرى بالكلية التطبيقية "فرع ريع ذاخر" وتم نقلهن من مقر إقامتهن، وعند التوجه للجامعة عبر طريق الكعكية ومع هطول الأمطار المتوسطة انحرفت الحافلة عن مسارها ولم يتم السيطرة على المركبة من قبل السائق، الأمر الذي أدى إلى اصطدام الحافلة بعمود الإنارة.
وقد باشرت الجهات المختصة الحادثة، حيث لا تزال التحقيقات جارية.

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