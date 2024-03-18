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جلسات المركاز تحيي ليالي رمضان

3/18/2024 11:21:43 PM

(MENAFN- Al Watan) انتعشت البسطات وجلسات المركاز مع دخول شهر رمضان، وجذبت العديد من الشباب وكبار السن بمنطقة جازان لما توفره من ترفيه وألعاب تحدٍ شعبية كالضومنة والفرفيرة والبلوت التي تحيي ليالي الشهر داخل الأحياء.
إقبال كبير
أوضح الشاب باسم فلقي صاحب بسطة بالدرب أن شهر رمضان له طابع خاص ونعبر عن فرحتنا بتعليق الفوانيس ولمبات الزينة ودائمًا ما ينتعش البيع والشراء، ونجد إقبالا كبيرا من الزبائن خلال فترة المساء، ولا تكاد تخلو حارة من هذه التجمعات، وأشار إلى أنه وفر لعبة الكيرم والضومنة حتى تجذب الزبائن إلى بسطته وهي من وسائل الجذب والتنافس من بسطة إلى أخرى وتساهم في تجمع الزبائن حول البسطات التي تبيع البطاطس المقلية مع الثوم والكاتشب والشطة الحارة والعادية والحمر وكذلك البليلة والسمبوسة وعصائر التوت المثلج وغيرها.
وذكر الشاب عبده ناصر صاحب بسطة أنه عند اقتراب شهر رمضان يبدأ تجهيز بسطته بالأدوات وأغراض القلي، ويبدأ العمل يوميا من الساعة 9 مساءً حتى الواحدة ويبيع البطاطس المقلية والمشروبات الباردة، وزبائنه من أهالي الحارة التي يسكن فيها فضلا عن الأصدقاء والمارة، وبين أن له أعوامًا وهو يمارس هذا العمل الذي يستغل فيه أوقات فراغه بعمل مفيد.
برامج وفعاليات
يقول المواطن علي خيري إن أهالي حي العزيزية بقوز الجعافرة دائمًا ما يتجمعون كل ليلة في مركاز الحي لإقامة العديد من البرامج والفعاليات التي ساهمت في جذب كبار السن والشباب على حد سواء لقضاء الأوقات المفيدة، ومناقشة البرامج المفيدة كزيارة المرضى وتنظيم المسابقات الثقافية والترفيهية والألعاب الشعبية وكرة الطائرة، وأشار إلى أن ما يميز تجمع مركاز الحي هو أنه يجمع شرائح عمرية من كبار السن والشباب وحتى الأطفال، وبين أن ربات البيوت لهن برامجهن الخاصة بهن ونعدهن شريكات أساسيات في هذه التجمعات المفيدة والنافعة لأبناء الحي.

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