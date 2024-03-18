جلسات المركاز تحيي ليالي رمضان

(MENAFN
- Al Watan) انتعشت البسطات وجلسات المركاز مع دخول شهر رمضان، وجذبت العديد من الشباب وكبار السن بمنطقة جازان لما توفره من ترفيه وألعاب تحدٍ شعبية كالضومنة والفرفيرة والبلوت التي تحيي ليالي الشهر داخل الأحياء.
إقبال كبير
أوضح الشاب باسم فلقي صاحب بسطة بالدرب أن شهر رمضان له طابع خاص ونعبر عن فرحتنا بتعليق الفوانيس ولمبات الزينة ودائمًا ما ينتعش البيع والشراء، ونجد إقبالا كبيرا من الزبائن خلال فترة المساء، ولا تكاد تخلو حارة من هذه التجمعات، وأشار إلى أنه وفر لعبة الكيرم والضومنة حتى تجذب الزبائن إلى بسطته وهي من وسائل الجذب والتنافس من بسطة إلى أخرى وتساهم في تجمع الزبائن حول البسطات التي تبيع البطاطس المقلية مع الثوم والكاتشب والشطة الحارة والعادية والحمر وكذلك البليلة والسمبوسة وعصائر التوت المثلج وغيرها.
وذكر الشاب عبده ناصر صاحب بسطة أنه عند اقتراب شهر رمضان يبدأ تجهيز بسطته بالأدوات وأغراض القلي، ويبدأ العمل يوميا من الساعة 9 مساءً حتى الواحدة ويبيع البطاطس المقلية والمشروبات الباردة، وزبائنه من أهالي الحارة التي يسكن فيها فضلا عن الأصدقاء والمارة، وبين أن له أعوامًا وهو يمارس هذا العمل الذي يستغل فيه أوقات فراغه بعمل مفيد.
برامج وفعاليات
يقول المواطن علي خيري إن أهالي حي العزيزية بقوز الجعافرة دائمًا ما يتجمعون كل ليلة في مركاز الحي لإقامة العديد من البرامج والفعاليات التي ساهمت في جذب كبار السن والشباب على حد سواء لقضاء الأوقات المفيدة، ومناقشة البرامج المفيدة كزيارة المرضى وتنظيم المسابقات الثقافية والترفيهية والألعاب الشعبية وكرة الطائرة، وأشار إلى أن ما يميز تجمع مركاز الحي هو أنه يجمع شرائح عمرية من كبار السن والشباب وحتى الأطفال، وبين أن ربات البيوت لهن برامجهن الخاصة بهن ونعدهن شريكات أساسيات في هذه التجمعات المفيدة والنافعة لأبناء الحي.
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