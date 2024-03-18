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حركة نشطة لأسواق السمك في رمضان

3/18/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد أسواق السمك في منطقة جازان، حركة تجارية نشطة، منذ بداية شهر رمضان المبارك، سواء في مدينة جيزان أو محافظات المنطقة، لشراء مختلف أنواع الأسماك، التي تعد من أهم الوجبات الرمضانية لأهالي المنطقة في هذا الشهر الكريم.
ويتربع السمك على قائمة الأطباق في المائدة الرمضانية لأهالي منطقة جازان، حيث يشكل وجبة أساسية تقدم إلى جانب وجبات شعبية أخرى، ومن أهم الأنواع المتوفرة محلياً ((الكنعد، والبياض، والشعور، والكمل -السلور-، والباغة، والهامور، والمرجان، والعقام))، إضافة إلى الربيان.
كما يستقبل السوق المركزي -يومياً-، كميات من الأسماك المستوردة من عدة دول منها.. ((اليمن، وإندونيسيا، وباكستان، وسيرلانكا، والإمارات))، وذلك لعدد من الأنواع منها.. ((الكنعد، والهامور، والشعور، والسيجان، والعربي، والكشر، والحريد، والبياض))، حيث تسهم هذه الكميات في توفير المنتجات البحرية بكميات وأسعار في متناول المستهلك.
ووفقاً لمركز أبحاث الثروة السمكية بجازان، فإن هناك ((2150)) مواطناً مسجلاً يمارسون مهنة الصيد على امتداد سواحل منطقة جازان وجزر فرسان، مستفيدين من مرافئ الصيد المنتشرة على امتداد سواحل المنطقة، ومحافظين على مهنة صيد الأسماك بجميع أنواع الصيد وطرقه القديمة والحديثة.

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