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مخاوف من نظريات مؤامرة جديدة.. ما حقيقة اختفاء أميرة ويلز؟

3/18/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد خبراء أن زيارة أميرة ويلز كيت ميدلتون المفاجئة لمتجر المزرعة تزيد من الضغط على القصر لإطلاع الأمة على خبر تعافيها، لأن صمت مساعديها يؤدي إلى تأجيج المزيد من نظريات المؤامرة.
وقال خبراء اليوم الاثنين إن الزيارة المفاجئة التي قامت بها أميرة ويلز إلى متجر المزرعة المفضل لها في يوم سبت ربيعي مزدحم لا تؤدي إلا إلى زيادة الضغط على القصر لإطلاع الجمهور على صحتها في ظل نظريات المؤامرة المجنونة حول غضبها عبر الإنترنت.
وشوهدت كيت وهي تبدو "سعيدة وصحية ومرتاحة" أثناء قيامها بشراء البضائع من المتجر المستقل الذي يقع على بعد ميل واحد فقط من منزلها في "Adelaide Cottage" يوم السبت، حسب صحيفة "دايلي ميل".
وتم رصد الملكة المستقبلية من قبل العملاء في متجر Windsor Farm" Shop" مع الأمير ويليام بعد صباح من مشاهدة أطفالهم الثلاثة على ما يبدو، جورج، 10 سنوات، شارلوت، ثمانية أعوام، ولويس، خمسة أعوام، وهم يلعبون الرياضة.
وأوضح كاتب السيرة الذاتية، فيل دامبير، لـ"MailOnline"، أنه "في حين أن الكثيرين سيكونون سعداء لسماع أن كيت خرجت، فإن آخرين "سيقولون الآن إذا كانت في حالة جيدة بما يكفي لرؤيتها من قبل أفراد الجمهور، فلماذا لا يتم إخبارنا بما هو الخطأ في ذلك؟".
وأضاف: "ذكر تقرير خلال عطلة نهاية الأسبوع أن كيت تريد الكشف عن علاجها عندما تكون في كامل لياقتها وتعود إلى العمل.. من المحتمل أن يكون هذا هو أفضل طريقة ولكن البعض سوف ينفد صبرهم ويريدون إجابات الآن".
وأشار الخبير الملكي والصحفي الاستقصائي توم باور إلى أن نزهة كيت تظهر أن هناك "ذعرًا في القصر"، خاصة بعد الصورة المعدلة لعيد الأم.
وأردف: "مظهرها يوحي بالذعر في القصر، وبعد أن هدأت ضجة الأسبوع الماضي، سمحوا لها بإعادة إثارة جميع الأسئلة حول صحتها والتي يجب أن تظل خاصة. ومن الواضح أن مستشاريها لا يستطيعون أن يقرروا ما ينبغي أن تكون عليه استراتيجيتهم، أو أن يتفقوا عليها مع استراتيجية ويلز.. إذا استمروا على هذا المنوال، التهرب والنسج، فسوف تنتهي الأمور بشكل سيئ".
وشوهدت كيت أربع مرات خلال أسبوعين عندما أكد قصر كنسينغتون في لندن أنها لن تظهر علنا قبل عيد الفصح بعد إجراء عملية جراحية في البطن في يناير.
ومن المتوقع أن تعود الأميرة، التي قامت بآخر مشاركة عامة لها في ساندرينغهام يوم عيد الميلاد، إلى الخدمة العامة بعد 17 أبريل، عندما يبدأ أطفالها العودة إلى مدرسة لامبروك، بالقرب من أسكوت، بعد عطلة عيد الفصح.
ومع ذلك، هناك ما يشير إلى أن كيت يمكن أن تعود الآن في وقت مبكر وربما تشاهد وهي تدخل قداس عيد الفصح السنوي في كنيسة سانت جورج في ملكية وندسور.
وفي الأسابيع الأخيرة، انتشرت شائعات جامحة حول سبب عدم رؤية كيت، على الرغم من تحديد قصر كنسينغتون للجدول الزمني للتعافي.
وشوهدت أميرة ويلز كيت ميدلتون يوم الاثنين الماضي، للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي حيث خضعت لعملية جراحية في البطن، إذ إن غيابها أدى إلى ظهور بعض فرضيات المؤامرة المجنونة.
وكانت كيت ميدلتون قد أثارت جدلا بعد نشر صورة معدلة تجمعها بأولادها بمناسبة عيد الأم، حيث اعتذرت "عن أي لبس" نتج عنه ذلك، مؤكدة أنها هي من قام بالتعديل.
تم إدخال كيت إلى عيادة لندن، المستشفى الخاص حيث خضع الملك لعلاج تضخم البروستاتا، لإجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن، وغادرت المستشفى في 29 يناير، بعد أسبوعين تقريبا، وعادت إلى "Adelaide Cottage" في وندسور.
وتزايدت التكهنات عبر الإنترنت أثناء تعافيها في وندسور، الأمر الذي تفاقم أكثر عندما انسحب ويليام من حفل تأبين لعرابه الراحل، الملك قسطنطين ملك اليونان، بسبب "مسألة شخصية" غير مفسرة.
كما تعرضت وزارة الدفاع لانتقادات بعد أن اقترحت أن كيت ستحضر حدث "Trooping the Colour" في يونيو قبل أن يتم إزالة مظهرها بسرعة من الموقع الرسمي للجيش.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل حالتها، لكن قصر كنسينغتون قال في وقت سابق إنها ليست مرتبطة بالسرطان، وأن الأميرة ترغب في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة.

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