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زوجة واحدة لا تكفي

3/18/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا نحن العرب كلما أتانا عمل درامي يناقش قضية اجتماعية، تنتفخ أوداجنا وترتفع أصواتنا بالهجوم والجدل، منذ بداية شهر رمضان وكثير من أبناء مجتمعنا الخليجي من الكتاب والمدونين، ثارت ثائرتهم على مسلسل ((زوجة واحدة لا تكفي))، بمجرد عرض حلقاته الأولى بدأ الهرج والمرج، وأن ثمة مؤامرة تحاك في الظلام ضد مجتمعنا الخليجي.
تدور أحداث المسلسل حول قضايا الخيانة الزوجية والعلاقات الاجتماعية المعقدة، ويطرح قضايا اجتماعية جريئة، مثل تعدد الزوجات والزواج العرفي، وبعض العلاقات غير المشروعة، وهو من بطولة نخبة من النجوم الكويتيين والمصريين، هدى حسين، وماجد المصري، وأيتن عامر، ونور الغندور، ولولوة الملا.
ورغم قصة المسلسل الجذابة وتنوع الشخصيات إلا أنه واجه انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره البعض تجاوزًا للحدود.. السؤال المطروح: لماذا كلما تم تصوير مسلسل أو حتى تسريب خبر عن بداية تصوير يناقش قضايا اجتماعية جريئة تناقش في الخفاء، تتفجر نقاشات وحوارات حوله، تصل فيه النقاشات لدرجة التشكيك والتسفيه بنوايا القائمين عليه، هل تتوقع أن المادة الدرامية تنطلق من حيثية كما يطلبه المشاهدون؟!، هل يجب على المسلسل الدرامي أن يخرج في الساحة ويرضي كل الناس.. هل هذا هو العمل الدرامي؟!، المشكلة تكمن في فهمنا للدراما الاجتماعية، الدراما بكل بساطة تحتاج إلى عامل الزمن حتى تتطور وتنضج، والفهم الدرامي هو أن نستمتع بمشاهدة الدراما، كمنتج أدبي فني إبداعي، ولا نحمله أكثر من كونه أكثر من ذلك، وذلك بفهمنا للدراما، حسب شروط الدرامي، لا حسب شروط الباحث الاجتماعي أو المتخصص في علم الاجتماع، إذن الدراما حقل إبداعي يجمع بين الأدب والفن، والآداب والفنون هي محاكاة للواقع، وليست بالضرورة أن تعكس التصوير الدقيق للواقع بكل تفاصيله؛ وإلا لانتقل العمل من الحيز الدرامي إلى حيز البحث الاجتماعي الاستقصائي، والذي يتطلب الدقة في عكس الواقع كما هو، أما الأعمال الدرامية الاجتماعية تخضع بالضرورة للشروط الدرامية، التي من أبرزها التكثيف والتصعيد، والتشويق، والمبالغة فتجد مثلا قضية، حتى وإن كانت في إطار ضيق في المجتمع يمكن تصعيدها دراميًا، والمبالغة المعقولة التي لا تأتي على حساب العمل، لجذب المشاهد.. هل يجب على القائمين على المسلسل أن يستشيروا مراكز الأبحاث الاجتماعية حتى يعطونهم الضوء الأخضر قبل بداية الإنتاج الدرامي؟! إنني أعتقد لو فعلوا ذلك لكانت بمثابة شهادة وفاة للمسلسل، ما أود قوله إن العمل الدرامي له شروطه الخاصة، حاله حال أي تخصص علمي أو فني أو أدبي، لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال رضى من رضى وأبى من أبى، والنتيجة هي نسب المشاهدة العالية، نعم يمكن الكتابة في مقدمة المسلسل أنه يستهدف فوق 18 سنة، كما شاهدناه في مسلسل ((ثانوية النسيم))، أخيرًا أقول: نعم من حقك رفض المسلسل أو تأييده، لكن ليس من حقك أن تشكك في نوايا القائمين عليه، واستدعاء الأسئلة ذات العقلية المؤامراتية، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

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