3762 بلاغًا باشرها الهلال الأحمر بالمدينة

(MENAFN
- Al Watan) باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة خلال الربع الأول من موسم العمرة، الذي بدأ في 25 من شهر شعبان لعام 1445 حتى اليوم 3762 بلاغًا تجاوبت معها الفرق الإسعافية، بينما نُقل 1746 مريضًا بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم إلى المنشآت الطبية المختلفة.
وأوضح مدير الفرع الدكتور أحمد الزهراني أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية، وهي الأعلى طلبًا للفرق الإسعافية، يليها حوادث مرورية وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وبين أنه خلال الربع الأول شارك 1807 متطوعين ومتطوعات في تقديم الخدمة الإسعافية في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء بمجموع ساعات تطوعية بلغ 10638 ساعة تطوعية.
وأكد الزهراني أن استقبال طلبات الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق أسعفني الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.
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