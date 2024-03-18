Tuesday, 19 March 2024 08:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3762 بلاغًا باشرها الهلال الأحمر بالمدينة

3/18/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة خلال الربع الأول من موسم العمرة، الذي بدأ في 25 من شهر شعبان لعام 1445 حتى اليوم 3762 بلاغًا تجاوبت معها الفرق الإسعافية، بينما نُقل 1746 مريضًا بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم إلى المنشآت الطبية المختلفة.
وأوضح مدير الفرع الدكتور أحمد الزهراني أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية، وهي الأعلى طلبًا للفرق الإسعافية، يليها حوادث مرورية وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وبين أنه خلال الربع الأول شارك 1807 متطوعين ومتطوعات في تقديم الخدمة الإسعافية في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء بمجموع ساعات تطوعية بلغ 10638 ساعة تطوعية.
وأكد الزهراني أن استقبال طلبات الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق أسعفني الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.

MENAFN18032024000089011017ID1107993416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث