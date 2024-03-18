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تقليص اللاعبين يهدد مستقبل الواعد

3/18/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلقت إدارة النصر ملف تجديد التعاقد مع المهاجم الواعد محمد مران، وقررت إيقاف مفاوضات التجديد مع المهاجم الشاب رغم توصية المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو بالتجديد معه.
وتأتي خطوة النصر بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص قائمة أندية دوري روشن إلى 25 لاعبا بينهم المحترفين الـ 10 الأجانب.
وتقوم الإدارة النصراوية خلال الوقت الحالي بالإعداد لإجراء مخالصات وإعارات لأكثر من 30 لاعبا بنهاية الموسم الجاري في ظل انتظار العائدين من الإعارات والصاعدين من فرق الشباب.

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