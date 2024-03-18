تقليص اللاعبين يهدد مستقبل الواعد

(MENAFN
- Al Watan) أغلقت إدارة النصر ملف تجديد التعاقد مع المهاجم الواعد محمد مران، وقررت إيقاف مفاوضات التجديد مع المهاجم الشاب رغم توصية المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو بالتجديد معه.
وتأتي خطوة النصر بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص قائمة أندية دوري روشن إلى 25 لاعبا بينهم المحترفين الـ 10 الأجانب.
وتقوم الإدارة النصراوية خلال الوقت الحالي بالإعداد لإجراء مخالصات وإعارات لأكثر من 30 لاعبا بنهاية الموسم الجاري في ظل انتظار العائدين من الإعارات والصاعدين من فرق الشباب.
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