رقم تاريخي ينتظر حمدالله

(MENAFN
- Al Watan) تتوقف حاليًا منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب أيام FIFA لمارس الجاري، وهناك العديد من التحديات المنتظرة لدى بعض اللاعبين وأغلب أندية الدوري بعد فترة التوقف الحالية.
ويأتي مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمد الله، على رأس هؤلاء اللاعبين، بعد المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم، ونجاحه في تسجيل ثنائية قاد بها فريقه للانتصار على الفتح، السبت الماضي.
وبات النجم المغربي، ثاني هدافي الدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ برصيد 127 هدفًا بقميصي النصر والاتحاد.
ويتمثل الرقم التاريخي الذي ينتظر الهداف المغربي المخضرم في الوصول إلى 150 مساهمة تهديفية بالمسابقة خلال الفترة المقبلة، إذ يملك حاليًا 146 مساهمة تهديفية، حيث سجل 127 وقدم 19 تمريرة حاسمة، وبات على بعد 4 مساهمات من الوصول إلى 150 مساهمة.
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