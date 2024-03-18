الأخضر يكثف التكتيك

الأخضر يكثف التكتيك
التاريخ
3/18/2024 11:21:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته في المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في الرياض، استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وركز المدرب الإيطالي وبرتو مانشيني على النواحي التكتيكية.
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