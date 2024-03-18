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الأخضر يكثف التكتيك

3/18/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته في المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في الرياض، استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وركز المدرب الإيطالي وبرتو مانشيني على النواحي التكتيكية.

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