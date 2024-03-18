3 أسباب تؤدي إلى رحيل روما الاتحاد

(MENAFN
- Al Watan) فاجأ وكيل أعمال لاعب الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، ليوناردو أوليفيرا، الجميع بأن موكله سيرحل عن صفوف العميد بنهاية عقده الصيف المقبل.
وأن روما الذي انضم لكتيبة النمور صيف 2018، قرر الرحيل بشكل نهائي بعد 6 مواسم قضاها داخل العميد، بحسب ما أكده وكيل أعماله.
وبينت مصادر أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت وكيل أعمال رومارينيو للخروج بهذه التصريحات المفاجئة لدى البعض.
تراجع المستوى
رغم أن وكيل أعمال رومارينيو خرج بهذه التصريحات، إلا أن رحيل النجم البرازيلي عن الاتحاد يبدو منطقيًا، في ظل تراجع مستواه خلال الموسم الجاري، فالنجم البرازيلي لم يسجل مع الاتحاد خلال الموسم الجاري سوى 8 أهداف فقط بجانب 3 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بمختلف المسابقات، وشهد الموسم الحالي، انخفاضًا ملحوظًا في مردود اللاعب البدني، نظرًا لعدة عوامل، يأتي على رأسها تقدمه في العمر إذ يبلغ 33 عامًا.
رغبة مشتركة
من المؤكد أن إدارة الاتحاد كانت ستتخذ قرارًا برحيل رومارينيو عقب نهاية الموسم الجاري، لرغبتها في تصحيح المسار وجلب أسماء عالمية تستطيع منافسة الهلال والنصر خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر الاتحاد أقل الأندية الكبرى التي أبرمت صفقات قوية الصيف الماضي.
ثورة تغيير
اقتصرت خيارات الاتحاد الهجومية أغلب فترات الموسم على كريم بنزيما ورومارينيو وعبدالرزاق حمد الله، وهو ما تسبب في مشكلة كبرى لتقارب خصائص الثلاثي الذي يجيد اللعب في العمق فقط.
وبالتالي فإن الإدارة تستهدف التعاقد مع عدة أسماء عالمية تجيد اللعب على الأطرف والتخلص من بعض العناصر التي تقدم عمرها ولا تقدم المستوى المطلوب مثل رومارينيو.
- تصريحات وكيل رومارينيو لم تكن مفاجئة من حيث المنطق.
- مستوى اللاعب البرازيلي تراجع بشكل ملحوظ خلال الموسم.
- 8 أهداف فقط سجلها روما و3 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة.
- تشابه الأدوار بين روما وبنزيما وحمدالله قلل من خطورة النمور.
- تقدم اللاعب في العمر أدى إلى قناعة تامة لدى الاتحاديين برحيلة.
- الرغبة الاتحادية في التغيير تقود إلى عدم التجديد للاعب البرازيلي.
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