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3 أسباب تؤدي إلى رحيل روما الاتحاد

3/18/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al Watan) فاجأ وكيل أعمال لاعب الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، ليوناردو أوليفيرا، الجميع بأن موكله سيرحل عن صفوف العميد بنهاية عقده الصيف المقبل.
وأن روما الذي انضم لكتيبة النمور صيف 2018، قرر الرحيل بشكل نهائي بعد 6 مواسم قضاها داخل العميد، بحسب ما أكده وكيل أعماله.
وبينت مصادر أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت وكيل أعمال رومارينيو للخروج بهذه التصريحات المفاجئة لدى البعض.
تراجع المستوى
رغم أن وكيل أعمال رومارينيو خرج بهذه التصريحات، إلا أن رحيل النجم البرازيلي عن الاتحاد يبدو منطقيًا، في ظل تراجع مستواه خلال الموسم الجاري، فالنجم البرازيلي لم يسجل مع الاتحاد خلال الموسم الجاري سوى 8 أهداف فقط بجانب 3 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بمختلف المسابقات، وشهد الموسم الحالي، انخفاضًا ملحوظًا في مردود اللاعب البدني، نظرًا لعدة عوامل، يأتي على رأسها تقدمه في العمر إذ يبلغ 33 عامًا.
رغبة مشتركة
من المؤكد أن إدارة الاتحاد كانت ستتخذ قرارًا برحيل رومارينيو عقب نهاية الموسم الجاري، لرغبتها في تصحيح المسار وجلب أسماء عالمية تستطيع منافسة الهلال والنصر خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر الاتحاد أقل الأندية الكبرى التي أبرمت صفقات قوية الصيف الماضي.
ثورة تغيير
اقتصرت خيارات الاتحاد الهجومية أغلب فترات الموسم على كريم بنزيما ورومارينيو وعبدالرزاق حمد الله، وهو ما تسبب في مشكلة كبرى لتقارب خصائص الثلاثي الذي يجيد اللعب في العمق فقط.
وبالتالي فإن الإدارة تستهدف التعاقد مع عدة أسماء عالمية تجيد اللعب على الأطرف والتخلص من بعض العناصر التي تقدم عمرها ولا تقدم المستوى المطلوب مثل رومارينيو.
- تصريحات وكيل رومارينيو لم تكن مفاجئة من حيث المنطق.
- مستوى اللاعب البرازيلي تراجع بشكل ملحوظ خلال الموسم.
- 8 أهداف فقط سجلها روما و3 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة.
- تشابه الأدوار بين روما وبنزيما وحمدالله قلل من خطورة النمور.
- تقدم اللاعب في العمر أدى إلى قناعة تامة لدى الاتحاديين برحيلة.
- الرغبة الاتحادية في التغيير تقود إلى عدم التجديد للاعب البرازيلي.

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