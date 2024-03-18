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الجوهرة خضراء والكلاسيكو عالمي

3/18/2024 11:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) رفض الهلال إيقاف سلسلة انتصاراته المميزة، هذا الموسم، خصوصا في دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل رقما قياسيا يصعب كسره بوصوله إلى الانتصار الـ17 تواليا في الدوري، بنهاية الجولة الـ24 للدوري، وحسم النصر الكلاسيكو واستعاد نغمة الانتصارات، فيما توشح إستاد الجوهرة باللون الأخضر الطاغي على مدرجاته بالحضور الأكبر في الجولة، وطغت السلبية على ديربي القصيم، وشهدت الجولة 4 تعادلات مقابل 5 انتصارات، وظهرت البطاقة الحمراء 4 مرات، واستمر قائد النصر كريستيانو رونالدو في صدارة

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