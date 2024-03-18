الجوهرة خضراء والكلاسيكو عالمي
التاريخ
3/18/2024 11:21:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفض الهلال إيقاف سلسلة انتصاراته المميزة، هذا الموسم، خصوصا في دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل رقما قياسيا يصعب كسره بوصوله إلى الانتصار الـ17 تواليا في الدوري، بنهاية الجولة الـ24 للدوري، وحسم النصر الكلاسيكو واستعاد نغمة الانتصارات، فيما توشح إستاد الجوهرة باللون الأخضر الطاغي على مدرجاته بالحضور الأكبر في الجولة، وطغت السلبية على ديربي القصيم، وشهدت الجولة 4 تعادلات مقابل 5 انتصارات، وظهرت البطاقة الحمراء 4 مرات، واستمر قائد النصر كريستيانو رونالدو في صدارة
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