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بايدن يصف أمريكا بالدولة الوحيدة المنقسمة في العالم

3/18/2024 11:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة لسان جديدة اليوم الاثنين، حيث أخطأ أثناء كلمة له، ووصف الولايات المتحدة بأنها "الدولة الوحيدة المنقسمة في العالم".
وقال بايدن خلال كلمة له في البيت الأبيض حول التدابير الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية للنساء: "نحن الدولة الوحيدة المنقسمة وذات البصيرة في العالم! لدينا وضع معين..جميع البلدان الأخرى تشكلت على أساس الجغرافيا أو العرق، نحن الدولة الوحيدة التي تشكلت على أساس الفكرة.. فكروا في الأمر".
كما أشار خلال كلمته إلى نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس (دون احترام) قائلا: "تلك المرأة التي على يساري".
يذكر أن جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في تاريخها، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترمب، وحتى بين الديمقراطيين، حيث دعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا وتكرارا إلى رفض المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرين إلى تقدم هذا السياسي في السن.

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