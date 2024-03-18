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خيرنا ما له حدود.. حملة سعودية للمحتاجين حول العالم

3/18/2024 11:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مطلع شهر رمضان المبارك، مبادرة تبرعات لمساعدة الفئات المحتاجة حول العالم بعنوان ((خيرنا ماله حدود))، تهدف إلى دعم برامج حفر الآبار، وكفالة الأيتام، وعمليات العيون، والمساعدات الإيوائية في الدول الأكثر احتياجًا، ومشروع مكافحة وعلاج سوء التغذية للأطفال والأمهات، وتوفير الكسوة الشتوية وكسوة العيد، وجراحات القلب المفتوح والقسطرة، والجراحات المتخصصة، والأجهزة الطبية، وكفالة الأيتام المتضررين من زلزال سوريا.
دعم شعبي فلسطين والسودان
ويجري تقديم تلك البرامج في العديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم، إضافة إلى دعم الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق. وتستهدف المبادرة - التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان - تجسيد الدور الإنساني النبيل للمملكة وترسيخ مسيرتها الإنسانية، ودعم وجود ومشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المجالات الخيرية والإنسانية عالمياً.
قنوات التبرع
ويتيح المركز من خلال مبادرة ((خيرنا ماله حدود)) العديد من طرق وقنوات التبرع، عبر منصة ((ساهم)) الإلكترونية ، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، إضافة إلى تطبيق ساهم على متجري (App Store)، و(Google play)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية.
يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استطاع منذ تدشينه الوصول إلى 98 دولة حول العالم، منفذًا أكثر من 2.829 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مستهدفًا أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في الدول المستهدفة دون استثناء أو تمييز بين عرق أو دين أو لون.
وتأتي الحملة انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا

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