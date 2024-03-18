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انقطاع الاتصالات في السودان يهدد المساعدات الإنسانية

3/18/2024 11:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ بداية الشهر الحالي انصب التركيز على سكان السودان الذين اضطروا إلى تحمل الصراع منذ ما يقرب من عام حتى الآن.
وقالت منظمة العفو الدولية إن التعتيم المستمر على الاتصالات أمر غير مقبول؛ وبدون الاتصالات، من المرجح أن تتوقف العمليات الإنسانية وخدمات الطوارئ بشكل كامل، مما يعرض حياة الملايين للخطر.
وقد شكل انقطاع الاتصالات بشكل شبه كامل في السودان، بعد قطع جميع الشبكات والإنترنت في أوائل فبراير، مخاطر جسيمة على تنسيق المساعدات الطارئة والخدمات الإنسانية لملايين الأشخاص المحاصرين في النزاع.
مناطق آمنة
ومع دخول شهر رمضان والهدوء النسبي يخشى الكثيرون من أن يستمر قطع الاتصالات التي تحد من قدرة الملايين من الأشخاص على التواصل مع عائلاتهم، والبحث عن مناطق آمنة من القتال، والوصول إلى الضروريات المنقذة للحياة، فضلاً عن تلقي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول.
وقالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: إن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على السكان الضعفاء بالفعل الذين اضطروا إلى تحمل الصراع منذ ما يقرب من عام حتى الآن. وبدون الاتصالات، من المرجح أن تتوقف العمليات الإنسانية وخدمات الطوارئ بشكل كامل، مما يعرض حياة الملايين للخطر. ويجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الامتناع عن قطع الإنترنت لأن هذا هو شريان الحياة للمدنيين.
صعوبة التواصل
وقال أكثر من 20 شخصاً أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم ما زالوا يواجهون تحديات في التواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم منذ بداية انقطاع الاتصالات في أوائل فبراير، وقد خلق هذا القلق بين المجتمعات السودانية خارج البلاد غير القادرة على التواصل مع أحبائها.
ويتسبب انقطاع الاتصالات أيضا إلى جانب صعوبة التواصل مع الأهالي بصعوبة في رصد الانتهاكات.
فمراقبو حقوق الإنسان والمدافعون الذين يراقبون الوضع في السودان غير قادرين على القيام بتوثيق حقيقي لانتهاكات الحقوق بسبب إغلاق الإنترنت. وقال أكثر من 15 مدافعاً عن حقوق الإنسان، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم في كينيا وأوغندا، إنهم واجهوا صعوبات في توثيق الانتهاكات المستمرة في معظم أنحاء السودان منذ بداية قطع الاتصالات.
كما وجد باحثو منظمة العفو الدولية صعوبة بالغة في التواصل مع الناس في السودان، ولا سيما في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان.
خدمات الطوارئ
كما تأثر عمل مقدمي المساعدات الإنسانية في الخطوط الأمامية بشدة. وإحدى هذه المجموعات من مقدمي الخدمات هي غرف الاستجابة للطوارئ (ERR) التي تم إنشاؤها تلقائيًا للمساعدة في تنسيق الدعم للسودانيين المتأثرين بالحرب وتقديم الخدمات المنقذة للحياة للمجتمعات.
وتتكون الغرف الافتراضية من السودانيين في المهجر والمتطوعين على الأرض الذين يعالجون الطلبات المقدمة من الجمهور عبر مجموعات الواتساب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وتشمل هذه الطلبات الإنسانية احتياجات الإخلاء، وتحديد الطرق والمخارج الآمنة، وخيارات النقل، والحصول على الغذاء والماء والكهرباء والمأوى والاحتياجات الأساسية الأخرى. بسبب إغلاق الإنترنت، أصبح عمل ERR المهم على وشك الشلل.
وقال خمسة من منسقي برنامج الاستجابة الطارئة الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إنهم يجدون صعوبة في التنسيق مع زملائهم على الأرض لتوصيل الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى إلى المجتمعات المحلية.
وقال أحد الممثلين الموجود حالياً خارج السودان: ((بسبب انقطاع الإنترنت، لا نستطيع التواصل مع متطوعينا، ولا نستطيع شراء الغذاء والدواء وتقديم هذه الخدمات إلى المحتاجين. معظم مطابخنا في الخرطوم الكبرى معطلة وبالتالي لا تعمل. كما أننا غير قادرين على شراء وتوصيل الأدوية والمعدات الطبية الأخرى إلى المرافق الصحية المحدودة للغاية التي لا تزال تعمل في المدينة)).
تحويلات الأموال
وبسبب قطع الإنترنت، فإن السودانيين في الشتات وأولئك الذين ينسقون الاستجابات لحالات الطوارئ في البلاد غير قادرين على إرسال أو تحويل الأموال إلى السودان وداخل السودان عبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وهي إحدى الوسائل القليلة المتبقية لتحويل الأموال إلى السودان وداخله. في بعض الحالات، عندما يتم تحويل الأموال، لا يتمكن المستلمون من الوصول إلى الأموال.
وقال أحد العاملين في المجال الإنساني:))تتطلب المحافظ الإلكترونية الاتصال بالإنترنت لإكمال المعاملات. يؤدي عدم الاتصال بالإنترنت إلى تجميد معاملات المحفظة الإلكترونية، وعدم وجود أموال يعني عدم تسليم معظم أعمال ERR بما في ذلك توصيل الطعام والضروريات الأخرى.
((إن انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية أثرت على إيصال المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من البلاد، كما أدى قطع الإنترنت إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. وندعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد لجميع من يحتاجون إليها.
))وقبل انعقاد مؤتمر التعهدات للمانحين في باريس في 15 إبريل، تدعو منظمة العفو الدولية أيضاً المجتمع الدولي إلى زيادة وتعزيز المساعدات الإنسانية

4 فبراير
أبلغت Netblocks عن انقطاع العديد من مزودي خدمة الإنترنت في السودان، حيث تضاءلت مستويات الاتصال بشكل كبير بالفعل بسبب الصراع المستمر.
7 فبراير
أبلغت Netblocks عن انهيار جديد للاتصال بالإنترنت في السودان مع انقطاع خدمة الهاتف المحمول الرائدة زين إلى حد كبير.
لا يزال الاتصال بالإنترنت يمثل تحديًا في العديد من مناطق السودان على الرغم من التقارير عن الاتصال التدريجي في بعض المناطق.
منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023
وفقًا لموقع Access Now، قامت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإغلاق الإنترنت لمنع تدفق المعلومات في المناطق التي يسيطر عليها الجانب الآخر.
أدى الإغلاق الأخير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الكارثية بالفعل والتي أدت إلى مقتل أكثر من 14.600 شخص، ونزوح أكثر من تسعة ملايين داخليًا؛ أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم إن استمرار استخدام قطع الإنترنت كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة في السودان يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

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