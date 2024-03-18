أمطار وبرد وسيول على 9 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) هطلت، الاثنين، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد أدت إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، ومكة المكرمة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والرياض.
في حين شهدت أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، رياح نشطة وأتربة مثارة حدت من مدى الرؤية الأفقية كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة.
درجات الحرارة
مكة 35 29
المدينة المنورة 32 24
الرياض 28 20
جدة 34 28
الدمام 29 19
أبها 26 15
السودة 20 10
تبوك 23 14
بريدة 28 20
حائل 26 17
الباحة 25 16
جازان 34 28
نجران 34 21
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