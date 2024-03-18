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أمطار وبرد وسيول على 9 مناطق

3/18/2024 11:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) هطلت، الاثنين، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد أدت إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، ومكة المكرمة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والرياض.
في حين شهدت أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، رياح نشطة وأتربة مثارة حدت من مدى الرؤية الأفقية كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة.
درجات الحرارة
مكة 35 29
المدينة المنورة 32 24
الرياض 28 20
جدة 34 28
الدمام 29 19
أبها 26 15
السودة 20 10
تبوك 23 14
بريدة 28 20
حائل 26 17
الباحة 25 16
جازان 34 28
نجران 34 21

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