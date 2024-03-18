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7875 مترا مكعبا من الأنقاض بالخفجي والدمام

3/18/2024 11:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري وجودة الحياة، أكثر من 7875 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر في محافظة الخفجي وأحياء غرب الدمام والمناطق الصناعية، خلال شهر مارس الحالي.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجهود بأعمال معالجة التشوهات البصرية، ومتابعة المناطق التي يكثر بها رمي الأنقاض ورصد وضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.
ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية والتشوهات البصرية، عبر مركز البلاغات الموحد "940" للتعامل معها ومعالجتها.

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