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3 تجمعات صحية تتذيل مؤشر الإحالات والمواعيد

3/18/2024 11:21:40 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية، تحقيق عدد من التجمعات الصحية لنسب متفاوتة بمؤشر إدارة الإحالات والمواعيد خلال ثلاثة الأشهر الماضية، إذ سجل تجمع جدة الصحي المركز الأول بنسبة 100%، فيما احتل تجمع جازان الصحي المركز الثاني بنسبة 98%، والثالث تجمع الشرقية الصحي 96%، ورابعا تجمع المدينة المنورة الصحي 94%، فيما حل بالمراكز الأخيرة تجمع حفر الباطن الصحي 64%، وتجمعي الرياض الصحي الأول، وتجمع مكة المكرمة اللذين حققا نسبة 57%.
إجراءات عمل
يهدف المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية إلى إدارة حركة الإحالات الطبية وإجراءات حجز المواعيد لكل المرضى المحولين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها بين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، ويتم ذلك عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، وحجز المواعيد يعتمد على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسرَّة، وغيرها) لكافة القطاعات الصحية (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة أو حجز المواعيد؛ بهدف تقليل قوائم انتظار المرضى، والوصول إلى المستهدفات. ​
فاعلية الإحالات
حقق تجمع المدينة المنورة خلال ثلاثة أشهر ارتفاع بتحسين بمؤشر إدارة الحالات والمواعيد وسجل نسبة ارتفاع 24%؛ حيث قفز مركز التجمع من المراكز الأخيرة إلى المركز الرابع في الإحصائية الأخيرة الصادرة من مركز مؤشر وتقرير الإحالات الطارئة والروتينية للمستوى الثاني من الرعاية الصحية، حيث يقيس المؤشر مدى كفاءة وفاعلية الإحالات للمستوى الثاني من الرعاية الصحية في المديريات والتجمعات الصحية.
وسجل تجمع المدينة تقدما ملحوظا خلال ثلاثة الأشهر بالقفز من نسبة 70 % إلى 94 % خلال ثلاثة أشهر بنسبة تجاوزت 24 %، وعمل التجمع خلال الفترة الماضية من خلال فريق مراقبة وضبط المواعيد وإدارة الإحالات لتحقيق مؤشر إيجابي ومثالي في إدارة المواعيد وفقا للمعايير الجودة والكفاءة، حيث أظهر ذلك تحسنا في مؤشر مركز المواعيد وإدارة الحالات.
مسارات الإحالات الطبية
01 التجمعات الصحية
كيان مستقل ذاتي التشغيل يختص بتوفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية داخل محيط جغرافي محدد
02 القطاعات الصحية الحكومية خارج وزارة الصحة
تمتلك مؤسسات صحية وعلاجية بمستويات مختلفة تابعة لها تختص بتوفير الخدمات العلاجية
03 القطاعات الصحية الأخرى
مؤسسات صحية وعلاجية بمستويات مختلفة توفر الخدمات العلاجية
04 خارج المملكة
المرحلة النهائية للحالات المرضية التي لا يتوفر لها علاج خلال هذه المستويات

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