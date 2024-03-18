3 تجمعات صحية تتذيل مؤشر الإحالات والمواعيد

(MENAFN
- Al Watan) سجل المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية، تحقيق عدد من التجمعات الصحية لنسب متفاوتة بمؤشر إدارة الإحالات والمواعيد خلال ثلاثة الأشهر الماضية، إذ سجل تجمع جدة الصحي المركز الأول بنسبة 100%، فيما احتل تجمع جازان الصحي المركز الثاني بنسبة 98%، والثالث تجمع الشرقية الصحي 96%، ورابعا تجمع المدينة المنورة الصحي 94%، فيما حل بالمراكز الأخيرة تجمع حفر الباطن الصحي 64%، وتجمعي الرياض الصحي الأول، وتجمع مكة المكرمة اللذين حققا نسبة 57%.
إجراءات عمل
يهدف المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية إلى إدارة حركة الإحالات الطبية وإجراءات حجز المواعيد لكل المرضى المحولين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها بين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، ويتم ذلك عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، وحجز المواعيد يعتمد على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسرَّة، وغيرها) لكافة القطاعات الصحية (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة أو حجز المواعيد؛ بهدف تقليل قوائم انتظار المرضى، والوصول إلى المستهدفات.
فاعلية الإحالات
حقق تجمع المدينة المنورة خلال ثلاثة أشهر ارتفاع بتحسين بمؤشر إدارة الحالات والمواعيد وسجل نسبة ارتفاع 24%؛ حيث قفز مركز التجمع من المراكز الأخيرة إلى المركز الرابع في الإحصائية الأخيرة الصادرة من مركز مؤشر وتقرير الإحالات الطارئة والروتينية للمستوى الثاني من الرعاية الصحية، حيث يقيس المؤشر مدى كفاءة وفاعلية الإحالات للمستوى الثاني من الرعاية الصحية في المديريات والتجمعات الصحية.
وسجل تجمع المدينة تقدما ملحوظا خلال ثلاثة الأشهر بالقفز من نسبة 70 % إلى 94 % خلال ثلاثة أشهر بنسبة تجاوزت 24 %، وعمل التجمع خلال الفترة الماضية من خلال فريق مراقبة وضبط المواعيد وإدارة الإحالات لتحقيق مؤشر إيجابي ومثالي في إدارة المواعيد وفقا للمعايير الجودة والكفاءة، حيث أظهر ذلك تحسنا في مؤشر مركز المواعيد وإدارة الحالات.
مسارات الإحالات الطبية
01 التجمعات الصحية
كيان مستقل ذاتي التشغيل يختص بتوفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية داخل محيط جغرافي محدد
02 القطاعات الصحية الحكومية خارج وزارة الصحة
تمتلك مؤسسات صحية وعلاجية بمستويات مختلفة تابعة لها تختص بتوفير الخدمات العلاجية
03 القطاعات الصحية الأخرى
مؤسسات صحية وعلاجية بمستويات مختلفة توفر الخدمات العلاجية
04 خارج المملكة
المرحلة النهائية للحالات المرضية التي لا يتوفر لها علاج خلال هذه المستويات
MENAFN18032024000089011017ID1107993404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.