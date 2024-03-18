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التعليق والدمج والحل للصناديق الأهلية المخالفة

3/18/2024 11:21:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة لمشروع قواعد الصنادق الأهلية، وهي تلك التي تنشأ لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي. ويهدف المشروع إلى تنظيم وتفعيل نموذج جديد للكيانات غير الربحية في المملكة وفق أفضل الممارسات، فضلا عن الإسهام في نمو عدد الكيانات غير الربحية في المملكة وتنميتها. كما يلبي ويغطي الاحتياجات التنموية ومواكبة تطلعات المجتمع التكافلية والتعاونية والاجتماعية.
ووفقا للمسودة يُعدّ الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.​
تأسيس الصندوق
​وفقا للمسودة يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقا لإجراءات منها دراسة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، وإحالة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته واستكمال إجراءاته.
كما يقوم المركز - بعد التنسيق مع الجهة المختصة - بإصدار قراره في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وبعد استكمال إجراءات الترخيص، تقدم إلى طالب التأسيس أو الممثل المعتمد لطالبي التأسيس نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية.​​
اللائحة الأساسية للصندوق
طرحت المسودة عدة عناصر تتضمنها اللائحة الأساسية للصندوق الأهلي؛ بحيث يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقلّ عدد أعضائه عن (ثلاثة) أعضاء ولا يزيد عن (ثلاثة عشر) عضو، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.​
و​يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق اسم الصندوق، واسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية، والغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وشروط وأحكام العضوية في الصندوق والاشتراكات.
كما يجب أن تتضمن اللائحة القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، وآلية حل الصندوق، والأحكام التنظيمية لذلك، وبيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل: الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت، وآلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.
وكذلك تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق، وطرق المراقبة على أموال الصندوق.
الشؤون المالية للصندوق
ووضعت المسودة الموارد المالية للصندوق بحيث تتضمن ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زَكَوَات، والاشتراكات الدورية إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.​
كما يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.
كما يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلبًا إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.​​
العقوبات حال عدم تصحيح المخالفات
- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة.
- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم.
- تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً.
- دمج الصندوق في صندوق آخر بالتنسيق مع المؤسسين.
-حلّ الصندوق.

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