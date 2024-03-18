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الحوثي يفرض زكاة ثانية

3/18/2024 11:21:40 PM
(MENAFN- Al Watan) إكمالا لسلسلة الحوثيين لارتكاب الانتهاكات خلال شهر رمضان المبارك، ظهرت فتوى جديدة من مفتيهم الخاص، والتي تنص على وجوب إخراج زكاتين بدلا من زكاة الفطر الواحدة.
وقال مصدر من العاصمة صنعاء: إن الحوثيين فرضوا هذا العام قرارًا مخالفًا لكل التوجيهات الإلهية والنبوية، وقاموا بتوزيع مطويات ونشرات تشمل مجموعة فتاوي لمفتي الحوثي، شمس الدين شرف، منها وجود ضرورة إخراج زكاة مرتين، معتمدين في تلك الفتوى الضالة إلى مخالفة الأركان الخمسة للإسلام واتباع الأهواء والرغبات وتوجه العصابات الحوثية الإرهابية.
استغلال الناس
وأوضح المصدر أن وضع مفتي الحوثيين لمبررات يسقطها على ما يسمى الواقع الحالي والوضع الاضطراري هو فقط لاستغلال الناس، حيث تم تقسيم الزكاة إلى قسمين، الأول المعتاد المعروف بين كل المسلمين زكاة الفطر، والتي تبقى أساسية لإخراجها عن الأنفس، فيما الزكاة التي فرضها مفتي الحوثيين زكاة مسيرة الأنصار، والتي تفرض على الجميع دون أي استثناء لعدة اعتبارات، منها الواقع الحالي المختلف الذي تعيشه البلاد، ووضع ما يسمى مجاهدي الأنصار في الجبهات، والحاجة الماسة لدعم المجهود الحربي، وعلى ضوء ذلك تم تحديد مبالغ مالية إلزامية يتم تسليمها سواء مع زكاة الفطر مباشرة أو منفصلة شريطة أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.
توزيع النشرات
وبدأت أطقم الحوثيين الميدانية ومسيراتهم الإرهابية في توزيع نشرات عن كيفية إخراج زكاة الفطر، مع توجيهات لخطباء الجمع وعقلاء الحارات وإبلاغهم بالجديد.
وجاءت ادعاءات مفتي الحوثيين في تطاول مقيت على العبادات واستغلالها لزيادة حجم سرقاتهم ونهبهم، والبحث عن الحيل الجديدة والأساليب الملتوية.
وأكد المصدر أن هناك مبررات أظهرتها فتوى مفتي الحوثيين تدعو إلى التعجب والضحك، ومن تلك المبررات أن زكاة الفطر مختلفة تمامًا على المراد به في الزكاة المذكورة بالقرآن الكريم، وهو أمر غير مستغرب في تمادي الحوثي في تفسير القرآن بطريقة خاطئة تتوافق مع منهجيتهم.
ويقول المصدر إن زكاة الفطرة التي فرضها الله كركن ثالث من أركان الإسلام أتى الحوثيون لتدميرها وتشويهها والعبث بها بعد عبثهم بالركن الرابع شهر الصيام واستغلاله، وكذلك الركن الثاني إقامة الصلاة وعبثهم بها عبر هدم المساجد وحرق المصاحف.
فتوى الحوثي:
يجب على كل عاقل من ذكر وأنثى وجوبًا شرعيًا إخراج زكاتين تشمل زكاة الأنفس وزكاة مسيرة الأنصار.
مبررات الحوثي لفرضة زكاة مسيرة الأنصار:
أوضاع البلاد الحالية تستلزم زكاة مساندة.
وضع ما يسمى مجاهدي الأنصار في الجبهات.
الحاجة الماسة لدعم المجهود الحربي.

MENAFN18032024000089011017ID1107993402

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