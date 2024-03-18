الصين تفرض غرامة 6.5 مليون دولار على مؤسس إيفرجراند

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فرضت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية غرامة قدرها 47 مليون يوان (6.5 مليون دولار) على مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة التطوير العقاري“تشاينا إيفرجراند جروب”“هوي كا يان”، بعد أن تم القبض عليه في سلوك احتيالي.
وأظهرت وثائق نقلاً عن إشعار من الهيئة أن“هوي” أمر موظفين بتضخيم النتائج السنوية للشركة في عام 2019 بشكل زائف.
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وقررت الهيئة منع“هوي” من المشاركة مدى الحياة في سوق الأوراق المالية.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107993401
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