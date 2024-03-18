Tuesday, 19 March 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تفرض غرامة 6.5 مليون دولار على مؤسس إيفرجراند

3/18/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فرضت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية غرامة قدرها 47 مليون يوان (6.5 مليون دولار) على مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة التطوير العقاري“تشاينا إيفرجراند جروب”“هوي كا يان”، بعد أن تم القبض عليه في سلوك احتيالي.

وأظهرت وثائق نقلاً عن إشعار من الهيئة أن“هوي” أمر موظفين بتضخيم النتائج السنوية للشركة في عام 2019 بشكل زائف.

موضوعات متعلقة تيليجرام تبيع سندات بقيمة 330 مليون دولار أسعار النفط تغلق على ارتفاع 2%.. أعلى مستوياتها في 4 أشهر مؤشرات وول ستريت ترتفع مع انتعاش أسهم التكنولوجيا

وقررت الهيئة منع“هوي” من المشاركة مدى الحياة في سوق الأوراق المالية.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107993401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث