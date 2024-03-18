الصين تفرض غرامة 6.5 مليون دولار على مؤسس إيفرجراند

MENAFN - Al-Borsa News) فرضت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية غرامة قدرها 47 مليون يوان (6.5 مليون دولار) على مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة التطوير العقاري“تشاينا إيفرجراند جروب”“هوي كا يان”، بعد أن تم القبض عليه في سلوك احتيالي.

وأظهرت وثائق نقلاً عن إشعار من الهيئة أن“هوي” أمر موظفين بتضخيم النتائج السنوية للشركة في عام 2019 بشكل زائف.

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وقررت الهيئة منع“هوي” من المشاركة مدى الحياة في سوق الأوراق المالية.

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