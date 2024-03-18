متى تعود تحويلات المصريين بالخارج لطبيعتها؟

ما بين تفاؤل بعودة المليارات وحذر من“الشبكات” التى تكونت أثناء أزمة العملة لاستقطاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أزمة، بحسب ما كشف رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولى، جاءت توقعات المحللين متباينة، بشأن عودة التحويلات لما كانت عليه قبل الأزمة التى أدت لانخفاضها بنحو 30%.

وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى سى آى كابيتال، إن تحويلات المصريين فى الخارج من متوقع أن تعود لمعدلاتها الطبيعية خلال العام الجارى عند مستويات 31.6 مليار دولار التى سجلتها قبل الأزمة.

موضوعات4.3 مليار جنيه صافى ربح هيئة“التأمين الصحى” العام المالى الماضي الحكومة: نواصل الجهود مع“البنك المركزى” للإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ “البنك الدولي” يعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بـ6 مليارات دولار

وتابعت :“إن التحويلات بعد عودتها للمستويات الطبيعية ستعود للنمو بشكل مستقر مع زيادات سنوية بسيطة”.

وأكد محمد الإتربى لـ”البورصة” أن أرقام التحويلات تضاعفت 10 مرات بعد قرار البنك المركزى الأخير.

وأعلن البنك المركزى المصرى فى 6 مارس الماضى تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى فقد الجنيه نحو 38% من قيمته، وارتفع الدولار إلى 49.56 جنيه، ومن ثم بدأت سلسلة من الارتفاعات التدريجية للجنيه منذ اليوم الثانى للتعويم، ليرتفع مقابل الدولار نحو 5% مقارنة بسعر يوم التعويم.

وتوقع عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الاستثمار فى شركة“ثادنر لتداول الأوراق المالية”، زيادة تحويلات المصريين فى الخارج عن مستويات ما قبل الأزمة، وأن تتخطى 30 مليار دولار التى سجلتها فى 2022.

وبحسب الوثيقة البحثية“الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى 2030” التى أعدتها الحكومة فمن المستهدف رفع تحويلات المصريين بالخارج 10% سنويًا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول 2030.

وتوقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكى“جولدمان ساكس” عودة تدريجية للتحويلات لتصل إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار خلال العام الحالى، على أن تجاوز 33 مليار دولار فى 2027.

فيما قدرت وكالة“فيتش سوليوشنز” أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 10 مليارات دولار، بعد تحرير سعر الصرف، الذى تسبب تعدده فى تسرب التحويلات للسوق الموازية.

وتوقع أحمد عبد النبى، رئيس قسم التحليل بشركة مباشر، أن تتراوح قيمة التحويلات خلال العام الحالى من 25 إلى 30 مليار دولار، بما يعوض القصور فى الموارد الدولارية الأخرى مثل إيرادات قناة السويس المتؤثرة بهجمات الحوثيين فى البحر الأحمر.

وأشار إلى الدور المهم لتحويلات المصريين بالخارج فى الإقتصاد الرسمى.

قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى، إن نمو التحويلات يتعلق بشكل أساسى بالاستقرار والثقة فى العملة المصرية من جديد، إذ تركت الفترة الماضية“ندوب عميقة” فى ثقة المحولين بالعملة.

وأضافت أن الشبكات التى ظهرت أثناء الأزمة والتى كانت تسهل عملية التحويل خارج القنوات المصرية تجذرت بشدة وكان من الصعب تتبعها، والمحرك الأساسى الذى سيساعد على استقرار تحويلات المصريين والعودة لمستويات ما قبل الأزمة هو استقرار العملة وقدرة التحويلات الأخيرة على التخلص من الفجوة بين السعر الرسمى والموازى.

وتابعت أنه فى حالة القضاء على تلك القنوات، لن يكون هناك مبرر لاستمرار التحويل عبرها والاتجاه للقنوات الأكثر أماناً واستقراراً.

وذكرت أن أغلب المصريين بالخارج يحولون من منطقة الخليج، وإن توقعات نمو تلك المنطقة مستقرة بالرغم من التراجع فى أسعار البترول عالمياً، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البترول الفترة المقبلة لأسباب عدة.

وأشارت إلى أن هناك أساسيات تدعم عودة التحويلات المصريين العاملين بالخارج واستقرارها سواء كانت استقرار العملة محلياً أو النمو الواعد للأسواق الخليجية والتى تستقبل أكبر عدد من المصريين.

وأضافت أن التحويلات ستأخذ وقتاً لتعاود الاستقرار، ومن المتوقع أن تعود لمعدلات ما قبل الأزمة فى النصف الثانى من 2024، ثم العودة التدريجية لمستويات النمو الطبيعية.