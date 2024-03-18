4.3 مليار جنيه صافى ربح هيئة التأمين الصحى العام المالى الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع صافى ربح الهيئة العامة للتأمين الصحى خلال العام المالى الماضى إلى 4.3 مليار جنيه وهى القيمة نفسها بالربط المعدل مقارنة مع 3.7 مليار جنيه ربط للموازنة.

ورحلت الهيئة كل أرباحها للخزانة العامة للدولة، ولم تحتجز أرباحًا.

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وزاد الفائض للحكومة 4.3 مليار جنيه مقابل نفس القيمة فى ربط الموازنة المعدل مقابل 3.7 مليار جنيه فى الربط الأصلى.

وبحسب بيانات الحساب الختامى الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، بلغت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى 46.7 مليار جنيه مقارنة مع 47 مليار جنيه ربط الموازنة المعدل و35 مليار جنيه الربط الأصلى.

وبحسب البيانات بلغت إيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحى 35 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وهى القيمة نفسها للربط المعدل للموازنة لكنها أعلى من 27 مليار جنيه الربط الأصلى.

وجاءت إيرادات النشاط بنحو 32.2 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه فى ربط الموازنة، وبلغت الإيرادات والأرباح الأخرى 1.1 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه ربط موازنة.

وبلغت المنح والإعانات 697 مليون جنيه منها مبلغ 666 مليون جنيه إعانات من الخزانة العامة، مقابل 651 مليون جنيه ربط الموازنة.

وارتفعت المصروفات والتكاليف إلى 35 مليار جنيه وهى القيمة نفسها فى الربط المعدل مقابل 27.6 مليار جنيه فى الربط الأصلى للموازنة.

وبلغت مصاريف الأجور نحو 6.2 مليار جنيه مقارنة بربط الموازنة 5.7 مليارجنيه.

وتحملت الهيئة أعباء وخسائر تصل إلى 2.1 مليار جنيه وهى القيمة نفسها فى الربط المعدل مقابل 2.3 مليار جنيه فى ربط الموازنة.

ووفق البيانات التى أطلعت عليها“البورصة” يبلغ إجمالى أصول الهيئة 104 مليارات جنيه مقابل 80 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022، بنمو 30%.

وتحتفظ الهيئة بالجزء الأكبر من الأصول فى صورة نقدية وأرصدة لدى البنوك بواقع 28 مليار جنيه، وذلك مقابل 24.7 مليار جنيه فى يونيو 2022.

فيما تعد التزاماتها تجاه الموردين وأوراق الدفع ودائنين آخرين هى الجزء الأكبر بواقع 61 مليار جنيه مقابل 42.3 مليار جنيه فى يونيو 2022.

كما أصبحت جملة حقوق الملكية 104.1 مليار جنيه مقابل 80 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022، بارتفاع 30%.

الهيئة العامة للتأمين الصحى هى هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة الصحة والسكان، والتأمين الصحى الحالى يغطى فئات تصل لنحو 50% من المواطنين.