4.3 مليار جنيه صافى ربح هيئة التأمين الصحى العام المالى الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع صافى ربح الهيئة العامة للتأمين الصحى خلال العام المالى الماضى إلى 4.3 مليار جنيه وهى القيمة نفسها بالربط المعدل مقارنة مع 3.7 مليار جنيه ربط للموازنة.
ورحلت الهيئة كل أرباحها للخزانة العامة للدولة، ولم تحتجز أرباحًا.
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وزاد الفائض للحكومة 4.3 مليار جنيه مقابل نفس القيمة فى ربط الموازنة المعدل مقابل 3.7 مليار جنيه فى الربط الأصلى.
وبحسب بيانات الحساب الختامى الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، بلغت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى 46.7 مليار جنيه مقارنة مع 47 مليار جنيه ربط الموازنة المعدل و35 مليار جنيه الربط الأصلى.
وبحسب البيانات بلغت إيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحى 35 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وهى القيمة نفسها للربط المعدل للموازنة لكنها أعلى من 27 مليار جنيه الربط الأصلى.
وجاءت إيرادات النشاط بنحو 32.2 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه فى ربط الموازنة، وبلغت الإيرادات والأرباح الأخرى 1.1 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه ربط موازنة.
وبلغت المنح والإعانات 697 مليون جنيه منها مبلغ 666 مليون جنيه إعانات من الخزانة العامة، مقابل 651 مليون جنيه ربط الموازنة.
وارتفعت المصروفات والتكاليف إلى 35 مليار جنيه وهى القيمة نفسها فى الربط المعدل مقابل 27.6 مليار جنيه فى الربط الأصلى للموازنة.
وبلغت مصاريف الأجور نحو 6.2 مليار جنيه مقارنة بربط الموازنة 5.7 مليارجنيه.
وتحملت الهيئة أعباء وخسائر تصل إلى 2.1 مليار جنيه وهى القيمة نفسها فى الربط المعدل مقابل 2.3 مليار جنيه فى ربط الموازنة.
ووفق البيانات التى أطلعت عليها“البورصة” يبلغ إجمالى أصول الهيئة 104 مليارات جنيه مقابل 80 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022، بنمو 30%.
وتحتفظ الهيئة بالجزء الأكبر من الأصول فى صورة نقدية وأرصدة لدى البنوك بواقع 28 مليار جنيه، وذلك مقابل 24.7 مليار جنيه فى يونيو 2022.
فيما تعد التزاماتها تجاه الموردين وأوراق الدفع ودائنين آخرين هى الجزء الأكبر بواقع 61 مليار جنيه مقابل 42.3 مليار جنيه فى يونيو 2022.
كما أصبحت جملة حقوق الملكية 104.1 مليار جنيه مقابل 80 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022، بارتفاع 30%.
الهيئة العامة للتأمين الصحى هى هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة الصحة والسكان، والتأمين الصحى الحالى يغطى فئات تصل لنحو 50% من المواطنين.
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