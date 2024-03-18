شركات الأدوية تعد مقترحا لـهيئة الدواء لتحريك الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر بقطاع الدواء أن شركات الأدوية تعد مقترحا لتقديمه إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وقالت المصادر لـ”البورصة” إن تكلفة إنتاج الأدوية ارتفعت بشكل كبير بعد الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار بالبنوك خاصة وأن الدواء سلعة مسعرة جبريا وتعتمد 90% منها على مدخلات إنتاج مستوردة.

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أضافت المصادر أن هيئة الدواء عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة لبحث تأثير قرار تحرير سعر الصرف على صناعة الأدوية ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار خلال الفترة المقبلة.

أوضحت المصادر أنه على الرغم من أن الدواء سلعة استراتيجية ذات بعد مجتمعى إلا أن تحريك الأسعار أصبح أمرا حتميا نظرا للارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج.

وتابعت المصادر أن أزمة توفير العملة خلال الفترة الأخيرة تسببت فى ظهور نواقص للأدوية لعدم توفر السيولة الدولارية لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.

أشارت المصادر إلى أن هيئة الدواء تسعى لتحريك أسعار عدد محدد من المستحضرات الدوائية لكل شركة وهو الأمر الذى سيكبد الشركات خسائر نظرا لاستمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج باقى مستحضرات الشركة.

ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الدواء بلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعاً بنحو 799 خط إنتاج، مقارنة بـ 130 مصنعًا بإجمالى 500 خط إنتاج عام 2014 بمعدل نمو 37% و60% على التوالى.

وتنفذ الهيئة خطة استراتيجية لتعميق توطين الصناعة الدوائية والحد من العبء الاستيرادى، ساهمت فى انخفاض الفاتورة الاستيرادية للقطاع بنحو 500 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضى.

ويحقق قطاع الدواء المصرى الاكتفاء الذاتى بنسبة 94% من إجمالى مبيعات السوق الدواء البالغة 4 مليارات عبوة سنويا، بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.