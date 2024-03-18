%32 تراجعًا فى إيرادات أباتشى من مصر العام الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الإيرادات التشغيلية لشركة“أباتشى” الأمريكية فى مصر إلى 1.879 مليار دولار مقارنة مع 2.849 مليار دولار، فى حين بلغت إجمالى أصول الشركة 3.5 مليار دولار مقارنة مع 3.148 مليار دولار.
وقالت الشركة إنها استثمرت 2.9 مليار دولار من إجمالى 3.5 مليار دولار حد تعهدت باستثمارها ضمن اتفاقيتها مع وزارة البترول قبل 2026.
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ودفعت الشركة حصة“سينوبك” شريكها الذى يمتلك مساهمة أقلية، بنحو 238 مليون دولار فى 2023 مقارنة مع 362 مليون دولار فى 2022.
وارتفع إنتاج شركة أباتشى فى مصر من النفط نحو 5% ليصل إلى 89.1 ألف برميل يوميًا، فيما تراجع من الغاز نحو 9% ليصل إلى 325.8 مليار متر مكعب يوميًا.
وإجمالًا تراجع إنتاج الشركة من النفط والغاز مجتمعين نحو 1% ليسجل 143.4 ألف برميل يوميًا.
وقالت الشركة، إنه يتم بيع إنتاج الشركة من الغاز الطبيعى فى مصر إلى الهيئة العامة للبترول وفق معادلة التسعير للصناعة، بمتوسط 2.91 دولار للمتر المكعب بزيادة 2% عن العام الماضى.
ونوهت إلى أنه يتم بيع إنتاج النفط الخام إلى أطراف ثالثة فى سوق التصدير أو إلى الهيئة العامة للبترول عندما يُطلب منها توفيره للطلب المحلى.
وفى نهاية عام 2023، الشركة امتلكت 5.3 مليون فدان إجماليًا فى ستة امتيازات، وفى العام نفسه، حفرت فى مصر 75 بئرًا تطويرية، و48 بئرًا استكشافية، عبر نحو 17 حفارة.
وذكرت أن عمليات الشركة فى مصر باستبعاد الحصص غير المسيطرة تساهم فى 27% من إنتاج الشركة الأم و15% من الاحتياطيات المُثبتة، ولذلك فإن التحديات الاقتصادية التى تواجهها يكون لها أثر ملحوظ.
وشكلت مبيعات الشركة من النفط والغاز فى مصر خلال العام الماضى نحو 41% من إيرادات الشركة بقيمة 3.03 مليار دولار.
وقالت إنه ظلت تحصل على دفعات دورية من الهيئة العامة للبترول رغم أن توقيتات السداد كانت قد شهدت تباطؤا.
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