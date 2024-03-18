%32 تراجعًا فى إيرادات أباتشى من مصر العام الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الإيرادات التشغيلية لشركة“أباتشى” الأمريكية فى مصر إلى 1.879 مليار دولار مقارنة مع 2.849 مليار دولار، فى حين بلغت إجمالى أصول الشركة 3.5 مليار دولار مقارنة مع 3.148 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها استثمرت 2.9 مليار دولار من إجمالى 3.5 مليار دولار حد تعهدت باستثمارها ضمن اتفاقيتها مع وزارة البترول قبل 2026.

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ودفعت الشركة حصة“سينوبك” شريكها الذى يمتلك مساهمة أقلية، بنحو 238 مليون دولار فى 2023 مقارنة مع 362 مليون دولار فى 2022.

وارتفع إنتاج شركة أباتشى فى مصر من النفط نحو 5% ليصل إلى 89.1 ألف برميل يوميًا، فيما تراجع من الغاز نحو 9% ليصل إلى 325.8 مليار متر مكعب يوميًا.

وإجمالًا تراجع إنتاج الشركة من النفط والغاز مجتمعين نحو 1% ليسجل 143.4 ألف برميل يوميًا.

وقالت الشركة، إنه يتم بيع إنتاج الشركة من الغاز الطبيعى فى مصر إلى الهيئة العامة للبترول وفق معادلة التسعير للصناعة، بمتوسط 2.91 دولار للمتر المكعب بزيادة 2% عن العام الماضى.

ونوهت إلى أنه يتم بيع إنتاج النفط الخام إلى أطراف ثالثة فى سوق التصدير أو إلى الهيئة العامة للبترول عندما يُطلب منها توفيره للطلب المحلى.

وفى نهاية عام 2023، الشركة امتلكت 5.3 مليون فدان إجماليًا فى ستة امتيازات، وفى العام نفسه، حفرت فى مصر 75 بئرًا تطويرية، و48 بئرًا استكشافية، عبر نحو 17 حفارة.

وذكرت أن عمليات الشركة فى مصر باستبعاد الحصص غير المسيطرة تساهم فى 27% من إنتاج الشركة الأم و15% من الاحتياطيات المُثبتة، ولذلك فإن التحديات الاقتصادية التى تواجهها يكون لها أثر ملحوظ.

وشكلت مبيعات الشركة من النفط والغاز فى مصر خلال العام الماضى نحو 41% من إيرادات الشركة بقيمة 3.03 مليار دولار.

وقالت إنه ظلت تحصل على دفعات دورية من الهيئة العامة للبترول رغم أن توقيتات السداد كانت قد شهدت تباطؤا.