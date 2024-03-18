((كاتاليست كابيتال)) تسعى للاستحواذ على 3 شركات باستثمارات 250 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“كاتاليست كابيتال مصر” من خلال صندوقها التابع“سى سى إيه” الاستحواذ على حصص أقلية مؤثرة فى 3 شركات بقطاعات مختلفة.

وقال عبد العزيز عبدالنبى الرئيس التنفيذى لشركة كاتاليست بارتنرز لـ((البورصة))، إن الصفقات الثلاث باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه سيتم ضخها خلال العام الجارى، إحداها فى قطاع الأدوية والثانية فى مجال التجزئة بالإضافة إلى شركة فى قطاع الحاصلات الزراعية والتصديرية.

موضوعات“ستاندرد أند بورز” تثبت تصنيف مصر الائتمانى وترفع النظرة المستقبلية إلى إيجابية %32 تراجعًا فى إيرادات“أباتشى” من مصر العام الماضى شركات الأدوية تعد مقترحا لـ”هيئة الدواء” لتحريك الأسعار

وأضاف عبدالنبى، أن الشركة أوشكت على الانتهاء من صفقة شركة الأدوية، ومن المتوقع إغلاقها بعد عيد الفطر، موضحًا أنه كان من المتوقع إتمامها منذ فترة لكن تعطلت إجراءات الفحص النافى للجهالة بعض الشيء.

وتابع أن الشركة تتطلع إلى الفرص الاستحواذية القوية فى القطاعات الحيوية.

واستثمر صندوق ((سى سى إيه)) التابع لشركة كاتاليست كابيتال مصر، أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط بالشراكة مع برنامج التطوير للأمم المتحدة بمصر، مبلغ 100 مليون جنيه فى شركة الإسكندرية للتطوير الصناعى“إيه إى دى”.

وفى مارس 2022 أطلقت الشركة أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط، حيث يلتزم بإحداث تغيير إيجابى وترويج الأهداف المستدامة للأمم المتحدة من خلال استثماراته، وتلقى تعهدات من بعض أكبر المؤسسات المالية المملوكة للدولة فى مصر، ويعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لقياس الأثر الاجتماعى والبيئى لشركات محفظته.

ويساهم فى الصندوق كل من شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين وشركة البريد للاستثمار وصندوق مصر للتمويل والاستثمار وبنك القاهرة وبنك التجارى وفا والبنك الأهلى المتحد وبنك قناة السويس وبنك البركة.