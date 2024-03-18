((كاتاليست كابيتال)) تسعى للاستحواذ على 3 شركات باستثمارات 250 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“كاتاليست كابيتال مصر” من خلال صندوقها التابع“سى سى إيه” الاستحواذ على حصص أقلية مؤثرة فى 3 شركات بقطاعات مختلفة.
وقال عبد العزيز عبدالنبى الرئيس التنفيذى لشركة كاتاليست بارتنرز لـ((البورصة))، إن الصفقات الثلاث باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه سيتم ضخها خلال العام الجارى، إحداها فى قطاع الأدوية والثانية فى مجال التجزئة بالإضافة إلى شركة فى قطاع الحاصلات الزراعية والتصديرية.
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وأضاف عبدالنبى، أن الشركة أوشكت على الانتهاء من صفقة شركة الأدوية، ومن المتوقع إغلاقها بعد عيد الفطر، موضحًا أنه كان من المتوقع إتمامها منذ فترة لكن تعطلت إجراءات الفحص النافى للجهالة بعض الشيء.
وتابع أن الشركة تتطلع إلى الفرص الاستحواذية القوية فى القطاعات الحيوية.
واستثمر صندوق ((سى سى إيه)) التابع لشركة كاتاليست كابيتال مصر، أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط بالشراكة مع برنامج التطوير للأمم المتحدة بمصر، مبلغ 100 مليون جنيه فى شركة الإسكندرية للتطوير الصناعى“إيه إى دى”.
وفى مارس 2022 أطلقت الشركة أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط، حيث يلتزم بإحداث تغيير إيجابى وترويج الأهداف المستدامة للأمم المتحدة من خلال استثماراته، وتلقى تعهدات من بعض أكبر المؤسسات المالية المملوكة للدولة فى مصر، ويعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لقياس الأثر الاجتماعى والبيئى لشركات محفظته.
ويساهم فى الصندوق كل من شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين وشركة البريد للاستثمار وصندوق مصر للتمويل والاستثمار وبنك القاهرة وبنك التجارى وفا والبنك الأهلى المتحد وبنك قناة السويس وبنك البركة.
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