إنتاج ليبيا من النفط سيتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً بنهاية 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج البلاد من النفط سيتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2025 قبل أن يصل إلى مليونين في غضون ثلاث سنوات.

وحسب موقع ( CNBC ) نقل المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تصريحات رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة التي أدلى بها خلال انعقاد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه بديوان مؤسسة النفط والذي رأسه الدبيبة.

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وإنتاج النفط مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا ويمثل نحو 90%من نشاطها الاقتصادي. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حالياً 1.220 مليون برميل يومياً.

وأكد بن قدارة – أن هذه الأرقام يمكن تحقيقها من خلال“الاستمرار في التفقات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة”.

وشدد الدبيبة على“ضرورة متابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج مليوني برميل وفق الجداول الزمنية”.

وفي نهاية فبراير، قال بن قدارة إن ليبيا ستعقد جولة مزايدات لمنح حقوق للتنقيب عن النفط بحلول نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل.

وكان قد ارتفع إنتاج أوبك من النفط في فبراير، إذ عوض تعافي الإنتاج الليبي تأثير تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل أعضاء آخرين في إطار اتفاق لمجموعة أوبك + .

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