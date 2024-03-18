تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل التونسية، سارة الزعفراني، وسفير إيطاليا لدى تونس، اليساندرو بروناس، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في قطاع النقل.
وأوضحت وزارة النقل التونسية – في بيان اليوم – أن الوزيرة التونسية شددت – خلال لقائها السفير الإيطالي – على ضرورة مواصلة العمل الثنائي في إطار رؤية مشتركة تخدم مصلحة الجانبين.
موضوعات متعلقة
تيليجرام تبيع سندات بقيمة 330 مليون دولار أسعار النفط تغلق على ارتفاع 2%.. أعلى مستوياتها في 4 أشهر مؤشرات وول ستريت ترتفع مع انتعاش أسهم التكنولوجيا
وثمنت الوزيرة التونسية عمق العلاقات القائمة بين تونس وإيطاليا، وخاصة دور الشركات الإيطالية في إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية بتونس والتي ساهمت في الدفع بالتنمية والاستثمار.
ودعت الوزيرة إلى العمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتسهيل مشاركة مكاتب الدراسات والمقاولات التونسية التي تزخر بكفاءات عالية في تنفيذ مشروعات كبرى مستقبلية مشتركة بين تونس وإيطاليا في مجال البناء والأشغال العمومية.
كما بحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي في قطاع النقل، فضلا عن عدد من المشروعات المشتركة ذات العلاقة بالنقل البحري وبالبنية التحتية للموانئ واستعراض مدى تقدم تنفيذها.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107993394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.