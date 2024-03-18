تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل التونسية، سارة الزعفراني، وسفير إيطاليا لدى تونس، اليساندرو بروناس، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في قطاع النقل.

وأوضحت وزارة النقل التونسية – في بيان اليوم – أن الوزيرة التونسية شددت – خلال لقائها السفير الإيطالي – على ضرورة مواصلة العمل الثنائي في إطار رؤية مشتركة تخدم مصلحة الجانبين.

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وثمنت الوزيرة التونسية عمق العلاقات القائمة بين تونس وإيطاليا، وخاصة دور الشركات الإيطالية في إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية بتونس والتي ساهمت في الدفع بالتنمية والاستثمار.

ودعت الوزيرة إلى العمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتسهيل مشاركة مكاتب الدراسات والمقاولات التونسية التي تزخر بكفاءات عالية في تنفيذ مشروعات كبرى مستقبلية مشتركة بين تونس وإيطاليا في مجال البناء والأشغال العمومية.

كما بحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي في قطاع النقل، فضلا عن عدد من المشروعات المشتركة ذات العلاقة بالنقل البحري وبالبنية التحتية للموانئ واستعراض مدى تقدم تنفيذها.

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