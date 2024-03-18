مؤشرات وول ستريت ترتفع مع انتعاش أسهم التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت اليوم ، بدعم أسهم التكنولوجيا ، فيما تنتظر الاسواق توجيهات السياسة النقدية الجديدة من الفدرالي الأمريكي.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.63% وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.82%.
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وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 75.66 نقطة أو 0.2% ليغلق عند 38790.43 نقطة.
وانتعشت أسهم شركات التكنولوجيا بعد انتكاسة طفيفة، حيث ارتفعت أسهم صانعة الرقائق Nvidia بنسبة 0.7% في اليوم الأول من مؤتمر GTC للشركة، حيث من المتوقع أن تعرض شركة تصنيع الرقائق أحدث نجاحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107993393
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