مؤشرات وول ستريت ترتفع مع انتعاش أسهم التكنولوجيا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت اليوم ، بدعم أسهم التكنولوجيا ، فيما تنتظر الاسواق توجيهات السياسة النقدية الجديدة من الفدرالي الأمريكي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.63% وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.82%.

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وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 75.66 نقطة أو 0.2% ليغلق عند 38790.43 نقطة.

وانتعشت أسهم شركات التكنولوجيا بعد انتكاسة طفيفة، حيث ارتفعت أسهم صانعة الرقائق Nvidia بنسبة 0.7% في اليوم الأول من مؤتمر GTC للشركة، حيث من المتوقع أن تعرض شركة تصنيع الرقائق أحدث نجاحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

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