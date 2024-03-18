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أسعار النفط تغلق على ارتفاع 2%.. أعلى مستوياتها في 4 أشهر

3/18/2024 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط نحو 2% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، الاثنين، معززةّ بانخفاض صادرات الخام من العراق ومؤشرات على زيادة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 1.68 دولار، أو 1.98%، إلى 87.03 دولار للبرميل.

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في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار، أو 2.32%، إلى 82.92 دولار.

وقال العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إنه سيخفض صادرات النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة للتعويض عن تجاوز حصته في أوبك + منذ يناير وهو تعهد من شأنه أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يومياً عن الشهر الماضي.

المصدر:

MENAFN18032024000202011048ID1107993392

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