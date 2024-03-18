أسعار النفط تغلق على ارتفاع 2%.. أعلى مستوياتها في 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط نحو 2% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، الاثنين، معززةّ بانخفاض صادرات الخام من العراق ومؤشرات على زيادة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 1.68 دولار، أو 1.98%، إلى 87.03 دولار للبرميل.
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في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار، أو 2.32%، إلى 82.92 دولار.
وقال العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إنه سيخفض صادرات النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة للتعويض عن تجاوز حصته في أوبك + منذ يناير وهو تعهد من شأنه أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يومياً عن الشهر الماضي.
المصدر:
MENAFN18032024000202011048ID1107993392
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