(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيليجرام"، إن منصة المراسلة جمعت رأس مال بنحو 330 مليون دولار من خلال مبيعات السندات الأسبوع الماضي." />
الثلاثاء, مارس 19, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى تيليجرام تبيع سندات بقيمة 330 مليون دولار كتب : البورصة خاص الإثنين 18 مارس 2024
تيليجرام
قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تيليجرام”، إن منصة المراسلة جمعت رأس مال بنحو 330 مليون دولار من خلال مبيعات السندات الأسبوع الماضي.
وكتب“بافيل دوروف” عبر قناته الخاصة على“تيليجرام” الإثنين:“في الأسبوع الماضي، أصدرنا سندات بقيمة 330 مليون دولار لضمان استمرارنا في التوسع بسرعة، كانت شروط السندات هي الأكثر ملاءمة في تاريخ شركتنا”.
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واستطرد“دوروف”:“تجاوز الاكتتاب في طرح السندات المعروض، وكنا سعداء بوجود صناديق عالمية من أعلى المستويات تتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة كمشاركين، ويُظهر الطلب المتزايد على سنداتنا أن المؤسسات المالية العالمية تقدر نمو الأعمال من حيث عدد الجمهور وتحقيق الدخل”.
واختتم بأنه فخور بالتحسن الذي تشهده عملية إصدار السندات في كل مرة، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة“تيليجرام” كمنصة مستقلة قادرة على تحدي“جالوت” الصناعة، على حد تعبيره.
وقالت مصادر اطلعت على الصفقة لـموقع“تيك كرانش” إن العائد الحالي للسندات يبلغ 7.7%، وموعد استحقاق السندات هو 2026 أو عندما يتم طرح“تيليجرام” للاكتتاب العام، أيهما أقرب، وبلغ سعر السندات 91 دولارًا، ارتفاعًا من 78 دولارًا للإصدار الأخير.
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