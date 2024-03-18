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تيليجرام تبيع سندات بقيمة 330 مليون دولار

3/18/2024 11:21:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيليجرام"، إن منصة المراسلة جمعت رأس مال بنحو 330 مليون دولار من خلال مبيعات السندات الأسبوع الماضي." />





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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى تيليجرام تبيع سندات بقيمة 330 مليون دولار كتب : البورصة خاص الإثنين 18 مارس 2024

تيليجرام

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تيليجرام”، إن منصة المراسلة جمعت رأس مال بنحو 330 مليون دولار من خلال مبيعات السندات الأسبوع الماضي.

وكتب“بافيل دوروف” عبر قناته الخاصة على“تيليجرام” الإثنين:“في الأسبوع الماضي، أصدرنا سندات بقيمة 330 مليون دولار لضمان استمرارنا في التوسع بسرعة، كانت شروط السندات هي الأكثر ملاءمة في تاريخ شركتنا”.

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واستطرد“دوروف”:“تجاوز الاكتتاب في طرح السندات المعروض، وكنا سعداء بوجود صناديق عالمية من أعلى المستويات تتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة كمشاركين، ويُظهر الطلب المتزايد على سنداتنا أن المؤسسات المالية العالمية تقدر نمو الأعمال من حيث عدد الجمهور وتحقيق الدخل”.

واختتم بأنه فخور بالتحسن الذي تشهده عملية إصدار السندات في كل مرة، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة“تيليجرام” كمنصة مستقلة قادرة على تحدي“جالوت” الصناعة، على حد تعبيره.

وقالت مصادر اطلعت على الصفقة لـموقع“تيك كرانش” إن العائد الحالي للسندات يبلغ 7.7%، وموعد استحقاق السندات هو 2026 أو عندما يتم طرح“تيليجرام” للاكتتاب العام، أيهما أقرب، وبلغ سعر السندات 91 دولارًا، ارتفاعًا من 78 دولارًا للإصدار الأخير.

MENAFN18032024000202011048ID1107993391

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