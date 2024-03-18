ستاندرد أند بورز تثبت تصنيف مصر الائتمانى وترفع النظرة المستقبلية إلى إيجابية

MENAFN - Al-Borsa News) عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة.وفي الوقت نفسه، ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند“B-/B”.

وقالت الوكالة إنها أعادت تقييم مصر قبل الموعد المحدد نظرًا لتحرير سعر الصرف والزيادة الكبيرة في تدفقات العملات الأجنبية.

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وحددت 19 أبريل المقبل موعدًا لمراجعة التصنيف.

وقالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس التوقعات الإيجابية بإمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية.

كما أنه يعكس وجهة نظرهم بأن تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت إنها يمكن أن تفكر في رفع تصنيفات مصر إذا تحسن صافي ميزانية الحكومة أو الدين الخارجي بشكل أسرع مما تتوقع حاليًا، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.

وقالت إنه يمكن أيضًا رفع التصنيفات إذا أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبى.

السيناريو السلبى

ونوهت الوكالة إلى أنه يمكن تعديل التوقعات إلى مستقرة إذا تزايد مرة أخرى عدم اليقين بشأن التزام السلطات بإصلاح الاقتصاد الكلى، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعودة الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية.

ويمكن أيضًا تخفيض التوقعات إلى مستقرة إذا لم تتراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.

واستبعدت حدوث زيادة فى الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف نظرًا لأنه تم تسعير العديد من السلع والخدمات بسعر السوق الموازية، والذى وصل إلى 70 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكى في وقت سابق من العام.

وقالت إنها تنظر إلى تكاليف خدمة الدين الحكومية المرتفعة للغاية باعتبارها نقطة ضعف رئيسية فى التصنيف.

وتوقعت أن تتضاعف خدمة الدين الحكومى في مصر تقريبًا بالقيمة الاسمية في السنة المالية 2024.

وقالت إن الحكومة تتوقع تدفق ما يعادل 12 مليار دولار (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) من الإيرادات المرتبطة بمشروع رأس الحكمة عبر موازنة السنة المالية 2024، لكن الوكالة أوضحت أنها لا تضيف تلك الأموال إلى الإيرادات الحكومية.

ونتيجة لذلك، ترتفع نسبة مدفوعات الفائدة الحكومية إلى الإيرادات إلى 58% في السنة المالية 2024 وإلى 62% في السنة المالية 2025، قبل أن تتراجع.

وقالت إن هذا هو أعلى مستوى لخدمة الدين الحكومي بين 137 دولة نقوم بتصنيفها.

وأشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى 3.8% في السنة المالية 2023، وتوقعت أن يتباطأ أكثر في السنة المالية 2024. ومع ذلك، بعد تعديل سعر الصرف، يمكن أن يصبح النشاط الاقتصادى أقوى بدءًا من مارس 2024.

ومن شأن زيادة الثقة في سياسة سعر الصرف أن تشجع العملة الأجنبية على العودة للنظام المالى، وزيادة توافره في سوق ما بين البنوك.

وقالت إن تكلفة المشاريع القومية والأفضلية الواضحة لها مع ارتفاع محتوى الواردات والفوائد الإنتاجية غير المؤكدة للاقتصاد، أثارت تساؤلات حول استراتيجية مصر الاقتصادية، ومدى ومصادر التمويل من خارج الميزانية. ومع ذلك، وبموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي الجديدة، التزمت الحكومة بإبطاء الإنفاق على البنية التحتية.

أضافت أنه مع تزايد وضوح استراتيجية البنك المركزى طويلة المدى بشأن سعر الصرف، فإنها تتوقع تحسن ثقة السوق، ونمواً اقتصادياً قوياً نسبياً حتى العام المالي 2027.

وقالت إن قطاعى البناء والطاقة يمكن أن يكونا محركين رئيسيين للنمو، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والرعاية الصحية.

رجحت أن تسهم زيادة مرونة سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة فى تقييد الواردات ويدعمان الصادرات، في حين ستتعزز التحويلات، مما يؤدي إلى تضييق عجز الحساب الجاري خلال الفترة حتى عام 2027. ومع ذلك، لاحظت أن الجنيه المصري قد ارتفع بنحو حوالي 3% منذ 6 مارس 2024.

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجى، توقعت أن يعوض صافي التدفقات إلى الحساب المالى عجز الحساب الجارى خلال الفترة حتى السنة المالية 2026، مع ارتفاع إجمالي احتياطيات البنك المركزي إلى 64 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027.

وتوقعت أن يسجل عجز الموازنة حوالى 7% من إجمالي الناتج المحلى في السنة المالية 2024، بعد استبعاد التدفقات الداخلة المرتبطة بمشروع رأس الحكمة، ويتقلص بعد ذلك، على افتراض أن الحكومة ستمضى قدمًا في خططها لضبط أوضاع المالية العامة وأن الظروف التضخمية تسهل تيسير السياسة النقدية.

وتوقعت أن تؤدي إصلاحات الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية إلى تعزيز التوازن المالى، وعلى جانب الإنفاق، سيتم تحفيز النمو من خلال الإعانات والمنح والمزايا الاجتماعية والرواتب.

وقالت إن خفض الجنيه يؤثر على كفاية القواعد الرأسمالية للبنوك ما يؤدي إلى تضخم الأصول المرجحة بمخاطر العملات الأجنبية.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يضر بشكل مباشر بجودة أصول البنوك، نظرًا لأن الإقراض بالعملة الأجنبية -حوالي 49% من إجمالي القروض حاليًا- يُمنح عادةً للشركات التي تولد إيرادات بنفس العملة أو للحكومة.

وقالت إن التوسع في الإقراض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الأكثر خطورة بطبيعتها، والذي يمثل حوالي 20% إلى 25% من إجمالي القروض، سوف يسهم في تدهور جودة الأصول.