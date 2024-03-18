انخفاض على درجات الحرارة وامطار اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان فلسطين تتاثر اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو غائما ًوعاصفاً وبارداً وتكونالامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60كم/ساعة والبحر مائجاً.
وبحسب الدائرة يكون الجو في ساعات المساء والليل غائماً بوجه عام وباردا في معظم المناطق ،وتسقط زخات متفرقة من ألامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
ويوم غد الاربعاء يكون الجو غائمًا إلى غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشماليةوتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء وخلال ساعات الليل تميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.
الانخفاض الحاد في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء
الخميس يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج.
الجمعة
يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة على معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين خلال الأيام القادمة من خطر تشكل الفيضانات والسيول في الاودية والمناطق المنخفضة.
كما حذرت من شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات و تدني مدى الرؤية الافقية.
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