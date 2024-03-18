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انخفاض على درجات الحرارة وامطار اليوم الثلاثاء

3/18/2024 11:18:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان فلسطين تتاثر اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو غائما ًوعاصفاً وبارداً وتكونالامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60كم/ساعة والبحر مائجاً.

وبحسب الدائرة يكون الجو في ساعات المساء والليل غائماً بوجه عام وباردا في معظم المناطق ،وتسقط زخات متفرقة من ألامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم غد الاربعاء يكون الجو غائمًا إلى غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشماليةوتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء وخلال ساعات الليل تميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

الانخفاض الحاد في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

الخميس يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج.

الجمعة
يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة على معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين خلال الأيام القادمة من خطر تشكل الفيضانات والسيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

كما حذرت من شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات و تدني مدى الرؤية الافقية.

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