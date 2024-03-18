من نيويورك: الرّئيسة السّويسريّة تدعو إلى السّلام خلال اجتماعات الأمم المتّحدة

MENAFN - Swissinfo) التقت فيولا أمهيرد، التي تتولى الرئاسة السّويسريّة الدورية لهذا العام، بممثّلي وممثّلات الأمم المتّحدة ودول أخرى في نيويورك، حيث ناقشت مواضيع مختلفة مع الأمين العامّ أنطونيو غوتيريش، بما في ذلك أجندة السلام.



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تم نشر هذا المحتوى على 14 مارس 2024 - 13:03 3دقائق Keystone-SDA/ث.س

وبالإضافة إلى كلمتها في الدورة السّنويّة للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحدّثت أمهيرد مع غوتيريش حول التزام سويسرا تجاه الأمم المتحدة، وأجندة السلام ودعم البلاد لمهمّة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وفق ما صرّحت به لوكالةَ الأنباء كيستون- آس دي آي (Keystone-SDA). كما تمّت مناقشة مؤتمر السّلام الذي خطّطت له سويسرا بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا.

المزيد المزيد زيلينسكي يأمل أن تعقد القمة السّويسريّة حول خطّة السّلام في الربيع

تم نشر هذا المحتوى على 26 فبراير 2024 تأمل أوكرانيا في عقد قمة سلام تنظمها سويسرا في ربيع هذا العام.

طالع المزيدزيلينسكي يأمل أن تعقد القمة السّويسريّة حول خطّة السّلام في الربيع

والتقت أمهيرد أيضًا بكلّ من جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، ، وسيما بحوث، مديرة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وبراميلا باتن، الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف الجنسيّ في الصراع في الشرق الأوسط. وبالإضافة لذلك، عقدت الرئيسية السويسرية اجتماعات مع نائبيّ رئيسيّ غواتيمالا وفيتنام، ووزراء ووزيرات من العديد من البلدان الأخرى.

المساواة بين الجنسين والفقر والعنف

وقالت أمهيرد في سياق زيارتها هذه:“هيمنت على اجتماعاتي هنا المواضيعُ الصّعبة، وكل الصّراعات الدائرة حاليّاً. وفي ضوء الوضع العالمي، أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تُعقد مثل هذه المؤتمرات، وأن نتبادل الأفكار ونتحاور شخصيًّا”.

وفي محادثاتها، كانت العلاقة الواضحة بين المساواة بين الجنسين والفقر والعنف موضوعًا مشتركًا، حيث تناولت أمهيرد النكسات في هذا السياق. وقالت:“إنّ مأساوية هذا الأمر مضاعفة، لأنه غالباً ما يسير جنباً إلى جنب مع العنف ضدّ المرأة”، مع العلم أنّ سويسرا لم تتمكّن بعد من تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

وأضافت أمهيرد بأنّه لا ينبغي للعالم أن يغمض عينيه عن حقيقة أن العنف الجنسي يستخدم كسلاح حرب في صراعات مثل أوكرانيا وغزّة والسّودان، وأن هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق تقدّم في هذا المجال. حيث شرحت بالقول إنه“من المهمّ جدًا توثيق هذه الحوادث وتسجيلها والحديث عنها، وأعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى نحو القيام بشيء حيال ذلك”.

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زيلينسكي يأمل أن تعقد القمة السّويسريّة حول خطّة السّلام في الربيع نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

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