في غراوبوندن السويسرية: المساكن الفاخرة تدفع السكّان إلى مغادرة القرى الجبلية

MENAFN - Swissinfo) في بلدية بونتريسينا، الواقعة بالقرب من منتجع سانت موريتز، تمثل المساكن الثانوية حالياً حوالي 58 % من مجموع المساكن. ولعدم توفر عروض بتكلفة مناسبة، يضطر ساكنو وساكنات القرية الأصليين.ات إلى مغادرة الوادي. ريبورتاج.

تم نشر هذا المحتوى على 14 مارس 2024 - 09:00 13دقائق

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ماري فاكارديس

يعمل مارسيل شينك، الأب لثلاثة أطفال صغار من البنات والأولاد، مرشدًا جبليًّا في بونتريسينا، القرية التي يزيد عدد سكانها عن ألفي نسمة في كانتون غرابوندن. يقول متأسفاً:“لقد تلقّينا للتوّ رفضاً جديداً لطلب مسكن للإيجار. إنه فعلاً أمر محبط. فنحن نبحث عن سكن جديد بإيجار معقول منذ أكثر من سنة، ولكن دون جدوى”.

يعيش مارسيل شينك مع عائلته في شقة صغيرة مكونة من غرفة وقاعة جلوس. ولكن، من المستحيل إيجاد شقة أكبر. ويؤكد الرجل الأربعيني، الذي يقيم في المنتجع منذ 18 عاماً، معاناة عدد كبير من السكان، ذكوراً وإناثاً، من نفس المشكلة. حيث يشرح:“يتّصل بنا أصدقاؤنا وصيدقاتنا لتأجير شقّتنا عندما نغادرها. إلا أننا بعيدون جداً عن الحصول على سكن آخر لنا”.

مارسيل شينك خلال المقابلة التي أجراها مع الإذاعة والتلفزة السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF) في برنامج“سويسرا اليوم” الذي تم عرضه في 6 فبراير 2024. SRF

تعاني بونتريسينا، الواقعة في وادي إنغادين ـ العليا، الذي يبعد رمية حجر عن منتجع سانت موريتز الشهير، من أزمة سكنية لم يسبق لها مثيل. وتطال هذه الظاهرة جميع المناطق السياحية الجبلية في سويسرا، لا سيّما في كانتونات برن وفاليه وغرابوندن.

ووفقاً لمنتدى غرابوندن الاقتصادي، فإنّ هناك نقصًا لحوالي 2500 سكن في جبال غرابوندن وحدها. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تتم مشاركة مناشدات العائلات التي تبحث بيأس عن شقة أو منزل آلاف المرات، وفي معظم الأوقات دون جدوى.

أمّا بالنسبة للفئة العاملة في مجال العقارات، فمن الأفضل لها بكثير أن تُقدّم عقارات فاخرة، تُؤجَّر أو تُباع بأسعار باهظة لضيوف.ات قادمين.ات من الخارج، ممّا جعل العثور على سكن بأسعار معقولة بمثابة مهمة شاقة، بالنسبة لأهالي المنطقة المحليين.ات.

وغالباً ما تُضطر العائلات للبحث بعيداً عن المناطق المجاورة لها، بل حتى خارج المناطق السياحية، حيث تكون الأسعار منخفضة قليلاً. وفي أحسن الأحوال، تجد الأسر نفسها قابعة في ضواحي القرية، في مجمعات للإيجار. وتنطفئ الحياة المحلية التي تضفي السحر على المنتجع شيئاً فشيئاً.

ويُعزى هذا الطلب على المساكن الثانوية ( أي امتلاك سكن ثانٍ لقضاء بعض الوقت خلال العام) إلى جائحة كوفيد. ففي بونتريسينا، تمثل هذه المساكن حالياً 58 % من مجمل المنازل.

وفي السياق نفسه، تؤكد نورا ساراتز كازان، رئيسة بلدية بونتريسينا من حزب الخضر الليبراليين.ات (اليمين الوسط)، قدومَ” أشخاص، في منتصف العمر، من جميع أنحاء سويسرا للعيش هنا، بهدف الاستفادة من إمكانية العمل من المنزل أو لقضاء فترة التقاعد المبكر. وقد أسهم هذا التدفق في تسريع رحيل العائلات التي لديها أطفال صغار، المُبعَدَة من قبل الوافدين.ات الجدد والجديدات الذين واللواتي لديهم.ن قوة شرائية أعلى”.

ونتيجة لذلك، يزداد عدد“منازل الأشباح”. إذ يبدو أنَّ المالكين والمالكات الجدد لا يميلون ولا يملن إلى تأجير ممتلكاتهم.ن خلال فترة غيابهم.ن.

توضّح نورا ساراتز كازان، رئيسة بلدية بونتريسينا، على خريطة القرية صعوبات الحصول على سكن. Vera Leysinger/SWI swissinfo

الآثار الضارّة لمبادرة فيبر

ينبع هذا الوضع جزئيا من الآثار الضارة للقوانين التي وُضعَت، في الأصل، لحماية السكان المحليين.ات وظاهرة المضاربات العقارية. في عام 2012، وافق الشعب السويسري على مبادرة فيبررابط خارجي ، التي تحدّ من حصة المساكن الثانوية بنسبة أقصاها 20% من إجمالي الأبنية السكنية التابعة للبلدية.

إلا أنَّ هناك ثغرة في تطبيق هذا القانون. حيث تتعلّق النسبة المحدودة بـ 20% بمساحة الأرض الصالحة للبناء السكني. ولكن لا شيء يمنع من تحويل المباني الموجودة إلى مساكن ثانوية. ولتلبية الطلب المتزايد باستمرار، يتزايد عدد المساكن العادية التي يتم تحويلها إلى عقارات فاخرة يتعذر على أهالي القرية الحصول عليها.



وفي الوقت ذاته، أدى تغيير تشريعي آخر إلى تعقيد الأمور. فقد كانت مراجعة القانون التي تعود إلى عام 2021 حول التخطيط العمراني (LAT) تهدف إلى تكثيف المناطق المبنية، لتجنب التعدي على المناظر الطبيعية.” فلهذين القانونين عواقب وخيمة على قُرانا”.

في الواقع،“ليس هناك أي مخطط لحماية المساكن الرئيسية لأهالي القرية”، كما هو موضّح على موقع جمعية آنا فلوران، التي تشجّع وتدعم بلديات إنغادين ـ السفلى في مكافحة ضغوط سوق عقارات المساكن الثانوية.

مشهد من قرية بونتريسينا الجبلية في سويسرا Vera Leysinger/SWI swissinfo

المدينة القديمة ببونتريسينا، سويسرا Vera Leysinger/SWI swissinfo

مساحة أمام دار البلدية في بونتريسينا، سويسرا، 21 فبراير 2024. Vera Leysinger/SWI swissinfo

رافعة بجانب حضيرة بناء Vera Leysinger/SWI swissinfo

منزل معاصر في مدينة بونتريسينا Vera Leysinger/SWI swissinfo

منزل في قرية بونتريسينا الجبلية Vera Leysinger/SWI swissinfo

نافذة مع ورقة مثبتة على الزجاج Vera Leysinger/SWI swissinfo















إبعاد المتقاعدين والمتقاعدات عن الوادي

تبدو تداعيات كلّ ما سبق واضحةً ومتتاليةً ضمن نمط محدّد. حيث توضّح جمعية آنا فلوران بالقول:“((” تُباع البيوت التاريخية في إنغادين لمالكين أثرياء ومالكات ثريات، ويتم تحويلها إلى بيوت لقضاء العطلات أو إلى أماكن سكنية للتقاعد المبكّر”.

في القرى، يختفي كبار وكبيرات السن شيئاً فشيئاً. وغالباً ما يُضطر الورثة، بسبب نقص الموارد المالية، إلى بيع السكن العائلي إلى صناديق عقارية أو إلى شركات المقاولات. ولا يبقى لهم.ن سوى الانتقال بعيداً عن الوادي، تاركين.ات المكان لأهالي المدن الأثرياء،رجالاً ونساءً، الباحثين والباحثات عن الطبيعة.

وقد واجهت“لا شيزا فاراتشا”، الواقعة على مشارف بونتريسينا، مصيراً يُوضح هذه الدوامة الحزينة. ففي عام 2022، تمَّ طرد ساكني وساكنات المباني الثلاث التاريخية الجميلة من المنازل التي عاشوا وعشن فيها طوال حياتهم.ن. وكانت هذه البيوت تؤوي بشكل خاص المتقاعدين والمتقاعدات من إدارة البريد التي كانت تملكها سابقاً.



وقبل عامين، تمَّ بيع العقار، عن طريق صناديق المعاشات التقاعدية، إلى شركة“نيو هاوس” (Neue Haus)، ومقرّها في مدينة تسوغ. حبق فاز المالك الجديد بالمزاد العلني للعقار لأنَّ هدفه تحويله إلى بناء فخم. وتجري أشغال التحويل حاليًا.

ومن جهتها، لم تجد فئة المستأجرين.ات من ذوي وذوات الدخل المحدود شققاً في المناطق القريبة، ممّا اضطر جميع المتقاعدين، رجالاً ونساء، إلى مغادرة الوادي، والتضحية بكل ما يربطهم ويربطهن به.

يودّ السكان أن تبقى بونتريسينا قرية مأهولة، حيث لا أحد يرغب في رؤية الشوارع في مركز القرية فارغةً. Vera Leysinger/SWI swissinfo

شركات المقاولات العقارية تدافع عن نفسها

يترأس أندريه نيغلي، مدير شركة نيغلي وزالا العقارية (Niggli & Zala Immobilien)، جمعية ملاك ومالكات العقارات في إنغادين ـ العليا. وبالنسبة له، يمكن حلّ مشكلة أزمة السكن هذه دون اتخاذ تدابير استباقية لصالح الأهالي المحليين والمحليات. فهو يعتقد أنَّه يتعين:“على السلطات بكل بساطة أن تُسخّر أدوات التخطيط لتشجيع إنشاء مساكن رئيسية”.

ولكن، بحسب نورا ساراتز كازان، لن يكون هذا الخيار كافياً. وهي تتمنى من مالكي.ات المساكن الثانوية تأجير مساكنهم.ن تلقائياً لأهالي المنطقة. وتبحث النائبة عن إجراءات تشجّع الملاك والمالكات على السير في هذا الاتجاه.

غير أنّ هذه الفكرة لا تروق مطلقاً لأندريه نيغلي، الذي يعتبر أنَّ المشاكل ستُحلّ من تلقاء نفسها. ويضيف قائلاً:” لو يتمّ تنفيذ نصف المشاريع المخطّط لها في إنغادين ـ العليا، فسوف يكون هناك ما يكفي من المساكن لجميع الأهالي”.

تحرّك أهالي المنطقة

من ناحيتهم.ن، لم يبق أهالي بونتريسينا مكتوفي.ات الأيدي. فقد تمَّ إنشاء مجموعة تحت اسم“بونتري فيفا” (PontreViva) في بداية العام لإطلاق نقاش على النطاق العامّ. وقد أعرب أورسين مايسين، مدير مكتب السياحة المحلي، عن ارتياحه للترحيب الذي حظيت به هذه المبادرة. حيث شارك ثلث الأهالي في الإجابة على استطلاع الرأي التشاركي.

هدف المبادرة غير المعلن هو إيجاد حلول على أساس توافقي بين المقيمين والمقيمات في المساكن الثانوية وأهالي البلدية الأصليين.ات. يُبدي أورسين مايسين ثقةً في ذلك، فيشرح أنه“في قريتنا، يبدي الجميع استعدادًا للنقاش بطريقة ديمقراطية لإيجاد التدابير التي تناسب جميع الأطراف”.

أورسين مايسين، مدير مكتب السياحة في بونتريسينا Vera Leysinger/SWI swissinfo

بدورها، تدعو نورا ساراتز كازان إلى المرونة في القوانين المعمول بها، من أجل تحقيق التقدم في قضية أهالي الجبال. ذلك أنه ما تزال هناك معايير قانونية أخرى تُضاف إلى القانون الخاص بالمساكن الثانوية، وهو القانون المعني بالتخطيط العمراني للأراضي. وهي ترى أنه على أرض الواقع، يؤدّي تراكم القوانين إلى مواقف غير منطقية. ومثالاً على ذلك، تُرك مسكن ضخم في مركز بونتريسينا مهجوراً لعدم وجود جهات مستثمرة، بينما يمنع الإطار القانوني تحويل هذا المكان الفندقي إلى أماكن للسكن.

الحاجة إلى قدر أكبر من المرونة القانونية

يضيف ماركوس كادوف، مستشار الدولة (وزير) في كانتون غرابوندن والمسؤول عن الاقتصاد، على ذلك بالقول إنّ” المطلوب هو جعل الإطار القانوني مرناً بحيث تؤخذ الحقائق المحلية بعين الاعتبار بشكل أفضل”. حيث تزيد أزمة الإسكان الوعي على مستوى الكانتونات، فيما يجري حالياً وضع تدابير مختلفة.

ويعمل السياسي على تعزيز دعم الإسكان للأشخاص ذوي وذوات الدخل المنخفض. ويجري النظر في تقديم إعانات جديدة لشراء أو تجديد الممتلكات. وتريد السلطات من جهتها، تشجيعَ بناء المساكن العامة من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة.

أمام مبنى بلدية بونتريسينا، تمتلئ الباحة الأمامية برسومات خطَّها الأطفال والطفلات بالطباشير. تقول نورا ساراتز كازان:” توجد مدرسة بالجوار مباشرةً. وفي حال اضطرّت العائلات إلى هجر مركز القرية، فسيتعيّن إغلاق المدرسة. لكي تستمرّ قريتنا بالعيش، يجب أن نتحرّك الآن”.

تحرير: ساموئيل جابيرغ

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

مراجعة: مي المهدي/أم

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