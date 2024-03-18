الجامعات السويسرية ... نحو فرض حدّ أقصى لعدد الطلبة الأجانب حفاظًا على جودة التعليم

MENAFN - Swissinfo) يفكّر المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان، الذي يُعدّ واحداً من أرقى المؤسسات التعليمية في سويسرا، في فرض حدّ أقصى على عدد المسجلين والمسجلات الوافدين.ات من الخارج للحفاظ على جودة التحصيل العلمي. وسلّط هذا القرار الضوء على النمو السريع للجامعات السويسرية وتوسّع عدد روّادها ورائداتها، وارتفاع الطلب الدولي عليها.





تم نشر هذا المحتوى على 12 مارس 2024 - 09:00 13دقائق

ولد سايمون في لندن، وهو صحفي وسائط متعددة، يعمل فيswissinfo منذ عام 2006. يتحدث سايمون الفرنسية والألمانية والإسبانية، وهو يغطي أحداث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القضايا لمناطق سويسرا المتحدثة بالفرنسية بشكل رئيسي.



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اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).



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ويواجه خريجو وخريجات هذا المعهد تحديات متنامية: قاعات محاضرات مكتظة، ومكتبات ومقاصف ممتلئة، والحصيلة تفاعل أقلّ بين الطلبة والأساتذة.

ويشرح تشارلز فونتانا، طالب مسجّل بالسنة الثانية في برنامج البكالوريوس، قسم هندسة الآلات هذا الوضع قائلا:” يُجبر الأشخاص الذين لا يستيقظون باكرا على الجلوس على الأرض أو متابعة المحاضرات عبر البث المباشر في قاعة مجاورة”.

ويُصنّف المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL) بانتظام ضمن أفضل الجامعات في أوروبا، ويجذب باحثين.ات وأعضاء وعضوات هيئة تدريس من جميع أنحاء العالم . وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ارتفع عدد طلاب وطالبات الباكلوريوس والماجستير إلى الضعف تقريبا، ليصل إلى حوالي 11.000 طالب وطالبة.

يمثّل طلاب وطالبات البكالوريوس القادمون.ات من خارج سويسرا 55% من مجموع المتابعين والمتابعات للدروس في هذه المعهد، 90% منهم.نّ من فرنسا. وتزيد نسبة الطلاب والطالبات القادمين.ات من الخارج أكثر على مستوى برنامج الماجستير (64.9% من الخارج) والدكتوراه (85.7%). ويوجد في هذا الحرم الجامعي حاليا أكثر من 120 جنسية.

وفي شهر يناير الماضي، أوضح المعهد أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الطلاب والطالبات تشكّل“ضغطا على جودة التعليم”، ونتيجة لذلك، تفكّر هذه المؤسسة الآن في فرض حد أقصى على عدد طلاب وطالبات البكالوريوس على مستوى السنة الأولى، والذي يمكن أن يصل إلى 3000 مقعد دراسي ابتداءً من عام 2025، وستكون الأولوية للطلاب السويسريين، شبانا وشابات. ومن المنتظر اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق من هذا العام.

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على مدى السنوات الماضية، ارتفع عدد الطلاب والطالبات في سويسرا بانتظام. ومن غير المرجّح حدوث تغيير على المدى القريب. وتتوقّع المصادر الحكومية زيادة هذا العدد بنسبة 1.5% سنويارابط خارجي . ونتيجة للنمو الديمغرافي في سويسرا والاتجاهات السائدة في مجال التعليم حاليا، من المتوقّع أن يصل عدد طلاب وطالبات الجامعات السويسرية إلى 320 ألفا بحلول عام 2031 (أي +15% للفترة 2021- 2031).

يعود السبب في هذا النمو الأخير جزئيا إلى زيادة عدد الوافدين والوافدات من وراء الحدود. وقد احتلت الجامعات السويسرية مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية مرات عديدة والسبب: السمعة المتميزة، والبيئة الدولية، والرسوم الدراسية المعقولة نسبيا. والنتيجة، جذب المزيد من المقبلين.ات على الدراسة من بلدان أخرى.

تمثّل هذه الفئة من الطلاب والطالبات حاليا قرابة ثلث إجمالي المسجلين والمسجلات، كما تتجاوز نسبة الخريجين.ات الأجانب في سويسرا إلى حد بعيد نظيراتها في البلدان الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةرابط خارجي . ومن أبرز التخصصات جذبا للطلبة الدوليين، من الجنسيْن: الهندسة والعلوم الطبيعية.

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لا يختلف هذا الوضع كثيرا في كانتون تيتشينو الناطق بالإيطالية، حيث ارتفعت أعداد المسجلين والمسجلات أربعة أضعاف في جامعة سويسرا الإيطاليةرابط خارجي (USI) خلال العشرين عاما الماضية، وحيث يشكل الدارسون.ات الدوليون.ات حاليا 69.8%، وهم وهن قادمون.ات أساسا من إيطاليا، الجارة الجنوبية الكبرى.

وتقول الجامعة إنها طوّرت بالموازاة مع ذلك بنيتها التحتية لاحتواء هذا النمو، وإنها نجحت نسبيا في تجنّب المشكلات التي واجهها المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان. رغم ذلك، تواجه أكاديمية الهندسة المعمارية في مندريسيورابط خارجي مشكلة تتعلق بضيق المساحة. ونتيجة لذلك تقلصت قدرة البنية التحتية على مواكبة النمو. ومن المقرّر إضافة بناية جديدة، وفرض قيود على عدد الملتحقين الجدد والملتحقات الجديدات.



وأوضحت باربارا فوغت، المتحدثة باسم جامعة سويسرا الإيطالية قائلة:“لقد اضطررنا إلى تحديد عدد الطلاب والطالبات الجدد لضمان استمرارية جودة التدريس وللحفاظ على نسبة معقولة من الطلاب من خلفيات مختلفة”.

ووفقا لتصنيفات تايمز للتعليم العاليرابط خارجي (Times Higher Education supplement)، تصدّر المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH Zurich) قائمة الجامعات الأكثر دولية استنادا إلى معايير تتعلق بنسبة الدارسين.ات الأجانب والموظفين.ات، والتعاون في النشر، والسمعة. وحلّ هذا المعهد في المركز السابع عالميا، وفقا لاستطلاعه لعام 2024. وينحدر معظم الدارسين.ات الأجانب في هذه المؤسسة من ألمانيا وإيطاليا والصين والولايات المتحدة.

تضاعف عدد الطلبة في معهد التكنولوجيا في زيورخ خلال العقدين الماضيين. وأقرّرابط خارجي رئيس الجامعة غونتر ديسيرتوري في العام الماضي أنه مع استمرار النمو في الإقبال، وتراجع الميزانية“من المتوقّع أن يتوقّف تطوير وسائلنا- المتمثلة في العاملين والعاملات وفي البنية التحتية- على الأقل في السنوات القادمة، ومن شأن ذلك التأثير سلبا على نسبة الهيئة التدريسية بالمقارنة مع الطلاب، ويهدد جودة التعليم الذي نقدمه”.

ورغم أن معهد زيورخ لم يعرب عن نيته بعد في تقييد عدد التسجيلات أو زيادة الرسوم الدراسية، إلا أنه أقدم على فرض اختيار أكثر صرامة على مستوى المقبولين والمقبولات في برنامج الماجستير، حيث يأتي نصف هؤلاء تقريبا (45.7%) من الخارج. كما سيترك لكل قسم جامعي الحق في تحديد نسبة القبول لكل برنامج، ومراجعة ذلك دوريا.

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تُعرف جامعة سانت- غالن هي الأخرى بطابعها الدولي. ويوجد فيها ما يقرب من 10.000 طالب وطالبة قادمين.ات من 90 بلدا. ويأتي 64.9% من طلاب وطالبات الدكتوراه من خارج البلاد.

وتقول المتحدثة باسم هذه الجامعة، ماتيا بينيوك:“مع هذا النمو، تكون جامعة سانت-غالن قد بلغت الحدود القصوى لطاقة استيعابها”.

ومن المخطط له إنشاء حرم جديد في هذا الكانتون، ولكن ليس من المنتظر الانتهاء من الأشغال قبل عام 2031. وسيزيد ذلك من نقص الفرص في مجالات التدريس والبحث. وتقرّ الجامعة بهذه التحديات. في الوقت نفسه، تقوم المؤسسة باستثمار أموال طائلة في توسيع الهيئة التدريسية، لذا فإن نسبة المتابعين.ات للدروس مقارنة بنسبة العاملين والعاملات في قسم التدريس قد تحسنت في الواقع على الرغم من زيادة أعداد الطلاب والطالبات.

وقد كانت جامعة سانت غالن أوّل مؤسسة تعليمية في سويسرا تفرض حصة قصوى للطلاب الأجانب والطالبات الأجنبيات، بلغت نسبتها 25% من إجمالي المسجلين والمسجلات منذ عام 1963.

ويعتقد رودولف مينش، الخبير الاقتصادي في رابطة الشركات السويسرية (economiesuisse) أن جامعة سانت غالن مثال جيّد على العلاقة الإيجابية بين الجودة والقيود.

ويقول:“بإمكان هذه الجامعة اختيار الأكثر موهبة وتحمساً من بين الملتحقين.ات الأجانب. ويؤدي ذلك إلى خلق منافسة إيجابية ضمن البرامج الدراسية ويضمن تحسّن مستوى الطلاب.ات السويسريين.ات أيضا. وفي النهاية يؤثّر هذا إيجابيا أيضا على سمعة الجامعة نفسها”.

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تحظى برامج الدكتوراة في سويسرا بجاذبية خاصة بالنسبة للطلبة الدوليين. ففي عام 2017 على سبيل المثال، كان 55% من الطلاب والطالبات المسجلين والمسجلات في هذه البرامج أو ما يعادلها من خارج البلاد، مقارنة بما يعادل 22% لمتوسطّ الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويمكن تفسير ذلك، وفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالإنفاق العام الذي تخصصه سويسرا للبحث والتطوير، والذي“يقدّم الدعم لطلاب وطالبات الدكتوراه خلال فترة دراستهم.هن وبعدها”، بالإضافة إلى الرسوم الدراسية المنخفضة.

وفي الوقت الذي تبلغ فيه التكلفة السنوية للدراسة 2023- 2024 في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ

حوالي 1500 فرنك لجميع الطلاب (سويسرييين.ات وأجانب وأجنبيات، حيث لا تقوم الجامعة بالتفريق بين الفئتيْن)، تتجاوز تكاليف الدراسة 50 ألف دولار سنويا في العديد من الجامعات الرائدة في الولايات المتحدة.

ويشير تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أيضا إلى عامل آخر وهو أن العديد من طلبة الدكتوراه في سويسرا يعملون.ن لصالح الجامعات، ويحصلون.ن على أجر خلال فترة الدراسة، مما يخفف من العبء المالي.

التوظيف ونقص المهارات

بعد التخرّج، يحصل 60% من طلاب وطالبات الماجستير والدكتوراه على عمل في سويسرا، لكن هذه الفرص لا تتاح للجميع بنفس القدر واليسر. ويرجع السبب في ذلك، وفق دراسة نُشرت في عام 2019، إلى ما يسمى بقاعدة“الأفضلية” التي تتيح الوصول لسوق العمل في المقام الأوّل للسويسريين.ات، ورعايا الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والبلدان المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ويدعو البعض السلطات إلى دمج الخريجين والخريجات الأجانب بيسر أكبر في سوق العمل السويسرية، خاصة بعد أن يكونوا.ن قد درسوا.ن في سويسرا، وتعاني قطاعات اقتصادية رئيسية من نقص في الكفاءات.

ووفقا لأرقام نشرتها رابطة الشركات السويسرية (economiesuisse) في عام 2019، تنفق سويسرا 180 مليون فرنك سويسري سنويا على تدريب طلاب وطالبات من رعايا بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرةرابط خارجي . ولا تتجاوز نسبة حصول أفراد هذه الفئة على وظيفة في سويسرا بعد التخرّج 10 إلى 15%. وترجع رابطة الشركات السويسرية ضعف هذه النسبة إلى عوائق مثل القيود على الهجرة، ومحدودية التأشيرات الممنوحة لهؤلاء، والمواعيد الضيّقة لتقديم المطالب.

وقد أٌعلنرابط خارجي في 19 ديسمبر 2023، وبعد مناقشات في البرلمان، أن الحكومة السويسرية ستعيد النظر في الإجراءات المتبعة للسماح لعدد أكبر من رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، بالمكوث في سويسرا للعمل بعد إتمام الدراسة.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي/أم

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