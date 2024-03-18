المحكمة الفدرالية تصدر حكم براءة في قضية المساعدة على الانتحار

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- Swissinfo) أكّدت المحكمة الفدرالية في لوزان، في جلسة علنية، براءة بيير بيك من تهمة انتهاك قانون المنتجات العلاجية. وكان بيك، نائب رئيس منظمة "أكزيت بغرب سويسرا" قد قدّم المساعدة في عام 2017 لامرأة تبلغ من العمر 86 عاما وتتمتع بصحة جيّدة وتريد إنهاء حياتها .
تم نشر هذا المحتوى على 15 مارس 2024 - 10:30 2دقائق Keystone-SDA/ ع.ع
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ورفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الفدرالية الاعتراض الذي تقدّم به النائب العام في جنيف بأربعة أصوات مقابل صوت واحد في فبراير 2023. وكان مكتب النائب العام قد قدّم استئنافا ضد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الكانتونية في جنيف إلى المحكمة الفدرالية.
وهذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها السلطة القضائية على مستوى كانتون جنيف النظر في هذه القضية، بعد أن ألغت المحكمة الفدرالية (أعلى جهة قضائية في البلاد) إدانة بيك بخرق قانون المنتجات العلاجية في شهر ديسمبر 2021.
المزيد المزيد ارتفاع حالات الانتحار بمساعدة طبية في سويسرا بنسبة 11%
تم نشر هذا المحتوى على 09 فبراير 2024 في العام الماضي، اختار 1252 شخصًا، من النساء والرجال، إنهاء حياتهم.ن باستخدام منظمة“إكزيت” في سويسرا الناطقة بالألمانية.
طالع المزيدارتفاع حالات الانتحار بمساعدة طبية في سويسرا بنسبة 11%
وتعود أحداث القضية إلى عام 2017، عندما قدم الطبيب وصفة طبية بتناول مادة بنتوباربيتال (pentobarbital) لامرأة تبلغ من العمر 86 عاماً وكانت تتمتع بصحة جيّدة، لكنها أرادت مرافقة زوجها في رحلة الموت لأنه كان مصابا بمرض مستعصٍ. ويُستخدم البنتوباربيتال في التخدير وكذلك كحبوب مساعدة على النوم. وفي الجرعات المنخفضة، يُستخدم البنتوباربيتال كمهدئ قصير المفعول لعلاج الأرق، وكمخدر قبل إجراء العمليات الجراحية.
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