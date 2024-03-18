المحكمة الفدرالية تصدر حكم براءة في قضية المساعدة على الانتحار

MENAFN - Swissinfo) أكّدت المحكمة الفدرالية في لوزان، في جلسة علنية، براءة بيير بيك من تهمة انتهاك قانون المنتجات العلاجية. وكان بيك، نائب رئيس منظمة "أكزيت بغرب سويسرا" قد قدّم المساعدة في عام 2017 لامرأة تبلغ من العمر 86 عاما وتتمتع بصحة جيّدة وتريد إنهاء حياتها .



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日本語 ja スイス最高裁、自殺ほう助事件の無罪判決を支持 طالع المزيدスイス最高裁、自殺ほう助事件の無罪判決を支持 中文 zh 联邦法院维持协助自杀案的无罪判决 طالع المزيد联邦法院维持协助自杀案的无罪判决

تم نشر هذا المحتوى على 15 مارس 2024 - 10:30 2دقائق Keystone-SDA/ ع.ع

ورفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الفدرالية الاعتراض الذي تقدّم به النائب العام في جنيف بأربعة أصوات مقابل صوت واحد في فبراير 2023. وكان مكتب النائب العام قد قدّم استئنافا ضد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الكانتونية في جنيف إلى المحكمة الفدرالية.

وهذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها السلطة القضائية على مستوى كانتون جنيف النظر في هذه القضية، بعد أن ألغت المحكمة الفدرالية (أعلى جهة قضائية في البلاد) إدانة بيك بخرق قانون المنتجات العلاجية في شهر ديسمبر 2021.

المزيد المزيد ارتفاع حالات الانتحار بمساعدة طبية في سويسرا بنسبة 11%

تم نشر هذا المحتوى على 09 فبراير 2024 في العام الماضي، اختار 1252 شخصًا، من النساء والرجال، إنهاء حياتهم.ن باستخدام منظمة“إكزيت” في سويسرا الناطقة بالألمانية.

طالع المزيدارتفاع حالات الانتحار بمساعدة طبية في سويسرا بنسبة 11%

وتعود أحداث القضية إلى عام 2017، عندما قدم الطبيب وصفة طبية بتناول مادة بنتوباربيتال (pentobarbital) لامرأة تبلغ من العمر 86 عاماً وكانت تتمتع بصحة جيّدة، لكنها أرادت مرافقة زوجها في رحلة الموت لأنه كان مصابا بمرض مستعصٍ. ويُستخدم البنتوباربيتال في التخدير وكذلك كحبوب مساعدة على النوم. وفي الجرعات المنخفضة، يُستخدم البنتوباربيتال كمهدئ قصير المفعول لعلاج الأرق، وكمخدر قبل إجراء العمليات الجراحية.

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ارتفاع حالات الانتحار بمساعدة طبية في سويسرا بنسبة 11% نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

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