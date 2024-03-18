سويسرا... نقطة تقاطع غير متوقّعة في تجارة الكوكايين الدولية

MENAFN - Swissinfo) تشكّل مدينة بازل السويسرية وموانؤُها على نهر الراين أحد نقاط وصول الكوكايين القادم بكميات كبيرة من الموانئ الكبرى في شمال أوروبا. ريبورتاج.

تم نشر هذا المحتوى على 15 مارس 2024 - 09:00 16دقائق

ولد طوماس كيرن في سويسرا في عام 1965. تعلّم فن التصوير الفوتوغرافي في زيورخ، وبدأ العمل كمصوّر صحفي في عام 1989. هو أحد مؤسسي وكالة المصوّرين السويسريين في عام 1990. حصل كيرن على جائزة الصحافة الدولية مرتيْن، كما حصل على العديد من المنح الوطنية السويسرية. شاركت أعماله في العديد من المعارض المشهورة، ويوجد بعضها في العديد من المجموعات الفنية.



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لوكا بيتي

ليس هناك أي قارب في الأفق على نهر الراين. تهبّ الرياح شديدة البرودة على النهر الذي تحوم فوقه طيور النورس. عند الظهيرة، يرسو قارب واحد معدّ للشحن في ميناء كلاينهونينغن (Kleinhüningen) الواقع في بازل، عند الحدود مع فرنسا وألمانيا. كانت السفينة المحمّلة بـ 59 حاوية قد انطلقت من روتردام، واتّبعت تيار النهر. يُعتبر ميناء كلاينهونينغن واحداً من الموانئ الثلاثة الواقعة على نهر الراين وفي الأراضي السويسرية، إضافةً إلى ميناء بيرسفيلدن (Birsfelden) وموتنتس (Muttenz). وتشكّل هذه الموانئ نقطة تقاطع لحركة التجارة بين روتردام وبازل، بالإضافة إلى كونها المركز الرئيسي لنقل البضائع من الماء إلى اليابسة أو إلى القطارات. وفي عام 2023، وصل ما يقرب من 5 آلاف قارب محمّلين بحوالي 120 ألف حاويةرابط خارجي .

نجهّز أنفسنا بارتداء خوذة وسترة عازلة لمرافقة فريق من المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود (UDSC). يوانيس، مُرشدُنا، هو المسؤول عن قيادة فريق التفتيش الجمركي في بازل. ليس بوسعنا الإفصاح عن اسمه الكامل. يشرح لنا يوانيس قائلاً:” تمّ تفريغ جزء كبير من الحاويات من سفينة الشحن ليتمّ وضعها على رصيف الميناء”. وأثناء وصولنا إلى المحطة سيراً على الأقدام، دخل إثنان من زملائه المنطقة الانتقالية، معلنين لمشغّلي الميناء نيتهم تفتيش ثلاث حاويات: حاويتان قادمتان من الصين، وحاوية من تايوان.

3 آلاف طنّ من الكوكايين

يشبه عمل موظفي.ات المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود البحث عن إبرة في كومة قشّ، فمن المستحيل تفتيش جميع الحاويات التي تصل عبر موانئ بازل، حيث مرّت عبره حوالي خمسة إلى ستة ملايين طن من البضائع في عام 2023.

ويقول يوانيس:“يمكننا تفتيش جزء صغير فقط من الواردات بشكل فعلي. ويتمّ التحقّق بشكل مستهدف بناءً على المعلومات المتاحة لدينا”.

يستخدم موظفو.ات الجمارك جهاز تحليل حساس لتتبع آثار المخدرات. Kern/swissinfo

وصلت حوالي 120 ألف حاوية إلى ميناء كلاينهونينغن العام الماضي. Kern/swissinfo

يختار الفريق المسؤول عن المراقبة الحاويات على أساس تحليل المخاطر. Kern/swissinfo

ختم حاوية. Kern/swissinfo

كلاينهونينغن هي واحدة من ثلاثة موانئ على نهر الراين في سويسرا. Kern/swissinfo

تفتيش الحاويات هو عمل لا غنى عنه. Kern/swissinfo

موظفو وموظفات الجمارك أثناء العمل. Kern/swissinfo

وصلت حوالي 5 آلاف حاوية إلى ميناء كلاينهونينغن في عام 2023. Kern/swissinfo

هل تم التحقق من هذه الحاوية؟ Kern/swissinfo

موظفو وموظفات الجمارك أثناء العمل. Kern/swissinfo

حوالي 10 في المئة من واردات سويسرا تأتي عبر موانئ الراين. Kern/swissinfo

يكافح موظفو وموظفات الجمارك وحرس الحدود ضد التهريب والواردات غير القانونية في منطقة الميناء. Kern/swissinfo

























في السنوات الأخيرة، غزت كميات متزايدة من الكوكايين أوروبا، وأثّرت بالتالي على سويسرا. ووفقاً لتقرير أجراه المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان حول المخدرات في أوروبا لعام 2023رابط خارجي ، تبيّن أنه تمّ ضبط 303 طن من الكوكايين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2021. وارتفع هذا الرقم القياسي بوضوح، مقارنة بالـ 211 طن التي تمّ ضبطها في عام 2020.

محتويات خارجية

تتمّ تجارة الكميّات الكبيرة من المخدرات من خلال الحاويات بشكل أساسي. وقد تمّ ضبط 116 طنًّا من الكوكايين خلال العام الماضي في ميناء أنتويرب (Antwerp) الذي يحتلّ المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث الحجم. وتقدّر السلطات أنّها نجحت بضبط ما يتراوح بين 10 % و 20 % فقط من المخدرات المهرّبة. ووفقاً لتقدير تقريبي، يتضح أنه تمّ ترويج ما يعادل 3 آلاف إلى 6 آلاف طن من الكوكايين في أوروبا عام 2021. وتبيّن أن المادّة البيضاء كانت أكثر وفرة في عام 2023.

وفي هذا السياق، يشرح يوانيس” لجوءَ المهرّبين إلى ما يسمّى بنظام“الريب أون/ ريب أوف” (Rip-on/rip-off/) [أي وضع المخدّرات في الحاوية المغادِرة، ثمّ إزالتها منها قبل الوصول إلى نقطة التفتيش النهائية] بهدف إدخال المخدرات إلى أوروبا”.

وتُعتبر هذه التقنية آخر صيحة لدى تجار المخدرات، حيث تعمل على النحو التالي: في ميناء الانطلاق، كميناء غواياكيل (Guayaquil) في الإكوادور على سبيل المثال، يتمّ فتح إحدى الحاويات التي تحتوي على موز، بشكل غير قانوني بغية إخفاء حقيبة مليئة بالمخدرات بداخلها، ثم يتمّ إعادة إغلاقها على الفور باستخدام ختم مسروق أو مصنوع بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، مما يؤدي إلى صعوبة اكتشاف التلاعب. في ميناء روتردام، يتمّ فتح الحاوية مرّة أخرى بواسطة شبكة من المتواطئين.ات.

ويُخبرنا خبير من جهاز الشرطة الفدرالي (Fedpol)، يرغب أن تبقى هويته مجهولة، أنه:“عادة ما تصل البضاعة المشحونة إلى سويسرا عن طريق البرّ”. وأثناء لقائه في زيورخ، يؤكد الخبير في الجرائم المنظّمة أن أعضاء وعضوات العصابات الناشطة في هولندا يفضّلون.ن تعيين مجموعات أخرى لنقل الحمولة إلى بازل. وبهذا تنتقل المخدرات من يد إلى أخرى خلال رحلة التوريد. ويضيف:“إذا كانت الشحنة كبيرة الحجم، يتحرك تجار المخدرات في مواكب لتجنب دوريات التفتيش على طول الطريق”.

يتمّ التوزيع الواسع للكوكايين في سويسرا تحت سيطرة المنظمات الإجرامية التّي تشمل أيضاً تلك القادمة من منطقة البلقان. ترتكز منظمة“ندرانغيتا” بشكل أساسي على استيراد المخدرات على نطاق واسع في أوروبا، وهي تدير جزءاً من عملياتها من سويسرا. وهناك أيضاً منظمات أصغر ناشطة في تجارة المخدرات، مثل الشبكات التركية والكردية. وعلى عكس معتقدات سادت في الماضي، يتبين أن هذه الشبكات الإجرامية تميل إلى التعاون مع بعضها البعض بدلاً من العمل ككيانات منفصلة. هذا التعاون يثبت أن فكرة العشائر غير قابلة للاختراق باتت قديمة ولا تعكس واقع الأمور.

يتم استيراد الكوكايين إلى سويسرا عبر طرق متعددة. على سبيل المثال، ت.يسافر حامل.ة الكوكايين بالطائرة ويبتلع نصف كيلوغرام من الكوكايين، بينما يحاول مسافرون.ات آخرون تجنب التفتيش في المطارات عبر إخفاء حوالي ما يصل 20 كيلوغراماً من المخدرات في الحقائب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل المخدرات القادمة من الموانئ الرئيسية في أوروبا عبر البرّ، من خلال إخفائها أسفل السيارات أو الشاحنات التي تحتوي أيضاً على أماكن إخفاء أكثر ابتكاراً. غالباً ما يتم تهريب الشحنات الكبيرة في مواكب من السيارات لتجنّب نقاط التفتيش العشوائية. تعدّ عملية استيراد المخدرات في حاويات على متن سفن الشحن استثنائية، حيث إن تجار وتاجرات المخدرات ت.يفضل.ن نقل الكوكايين عبر البر نظراً لعدم وجود نقاط تفتيش عند الحدود بين هولندا وسويسرا.

20 فرنكاً سويسرياً لخطّ واحد

لا يقتصر عمل وحدات التفتيش في ميناء كلاينهونينغن على التحقق من احترام التشريعات المتعلقة بالمواد الغذائية أو على التأكّد من مصداقية التصريح بالبضائع. بل تقوم هذه الفرق أيضاً بإجراء فحوصات سريعة لكشف أي مخدرات موجودة في الحاويات. يوضح يوانيس:“نلجأ إلى استخدام عيدان مسح مشابهة لتلك المستخدمة في اختبار كوفيد-19، ونمررها على طول الجدران الداخلية للحاوية”. بعد فتحها وقصّ الختم من قبل عامل في الميناء، يتبيّن أن الحاوية القادمة من تايوان تحتوي على الهليون وعلى براعم الخيزران. وبعد تفتيش دقيق لإحدى العبوات والتأكّد من عدم وجود أي مخدرات، يتمّ إغلاق الحاوية من جديد وختمها ممّا يسمح للبضائع بمواصلة رحلتها.

وقد أشار المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود إلى أنه نجح في ضبط حوالي 1.09 طن من المخدرات في عام 2022، مما يظهر زيادة ملحوظة في عمليات ضبط الكوكايين. وخلال عملية واحدة، نجحت الشرطة بمصادرة حوالي 500 كيلوغرام من أصل حوالي 600 كيلوغرام من المخدرات التي تم العثور عليها العام الماضي. وقد تم العثور على نصف طن من الكوكايين في مصنع نيسبريسو في رومون، في كانتون فريبورغ. وكانت المخدرات مخبأة في حاوية تحتوي على قهوة قادمة من البرازيل.

بعد توقّفها في أنتويرب، استكملت تلك الحاوية رحلتها على متن قطار لتصل إلى مركز لوجستي في بازل. وبعدها، وصلت الحاوية إلى مصنع نستله.

محتويات خارجية

تشير الإحصاءات التي أُجريت عام 2018 إلى أنه يتم استهلاك خمسة أطنان من الكوكايين سنوياً في سويسرا. يحتلّ الكوكايين المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك، بينما يحلّ القنّب في المركز الأوّل. وفي عام 2022، أقرّ واحد بالمئة من السكان بتعاطي الكوكايين. ويعدّ هذا الرقم متوقّعًا نظراً لارتفاع شعبية المادة المخدّرة. حيث ينتشر الكوكايين في جميع الأوساط الاجتماعية التي تشمل أيضاً الاحتفالات القروية، وذلك لأنّ سعره متاح للجميع، إذ يكلّف الغرام الواحد أقلّ من مائة فرنك. ويتبين أن عملية استنشاق واحدة للكوكايين أرخص من شراء كوكتيل في حانة فخمة. بالإضافة إلى ذلك، تتراوح نسبة نقاوة الكوكايين بين 70 و 80 %.

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تضاعف استهلاك الكوكايين في سويسرا بين عامي 2012 و2022، حسب تحليل مياه الصرف الصحي الذي أجراه معهد البحوث الفدرالي إيافاغ (Eawag). واحتلّت ثلاث مدن سويسرية – زيورخ (المركز الخامس)، بازل (المركز السادس)، جنيف (المركز الثامن) – مراكز متقدمة ضمن أول عشر مدن من حيث استهلاك الكوكايين، وفقاً لدراسةرابط خارجي شملت مئة مدينة أوروبية في عام 2022.

محتويات خارجية

ويُقدّر بلوغُ إجمالي إيرادات الاتجار بالكوكايين في سويسرا حوالي 500 مليون فرنك. يشجّع هذا المبلغ الهائل ظاهرةََ الجريمة المنظمة. حيث يقول خبير لدى جهاز الشرطة الفدرالي:“في السابق، كانت سويسرا تعتبر ملاذاً آمناً لغسل عائدات تجارة المخدرات وسوقاً مهمّاً لبيعها. وربّما كانت هذه السوق الأكثر جاذبية في أوروبا. وتؤكّد التحقيقات الأخيرة أن سويسرا أصبحت أيضاً قاعدة لشخصيات رئيسية في التجارة الدولية للمخدرات. هذه التطورات تظهر أن تلك الشخصيات تعمل في البلاد لتدير استيراد وتوزيع الكوكايين على نطاق واسع، مما يوسع عملياتها إلى خارج الحدود الوطنية.”

وكان اعتقال فلور بريسرز (Flor Bressers) في زيورخ عام 2022 ، قد شكّل حدثاً مهمّاً. يلقّب بريسيرز بملك الكوكايين في بلجيكا، وهو أحد أكثر المجرمين.ات المطلوبين.ات في أوروبا، وكان وجوده في سويسرا بمثابة إنذار للشرطة الفدرالية حيث يعدّ إشارة إلى كون البلد مكاناً آمناً للمجرمين والمجرمات ذوي وذوات السمعة السيئة.

ميناء بازل. Kern/swissinfo

وبحسب وثيقةرابط خارجي من جهاز الشرطة الفدرالي، يتبين أن الجريمة المنظمة ترتكز بشكل خاص على تجارة المخدرات الدولية. وتعتبر منظمة ندرانغيتا (Ndrangheta) واحدة من أكثر المنظمات الإجرامية نشاطاً في سويسرا. وبفضل شبكتها المتماسكة والممتدة، تتولى منظمة ندرانغيتا استيراد الكوكايين على نطاق واسع عن طريق التواصل باستخدام خدمات المراسلة المشفرة المتاحة عبرسكاي إي سي سي رابط خارجي (Sky ECC).

من ناحية أخرى، تعتمد المنظمات الإجرامية في البلقان بشكل أساسي على التوزيع والبيع المباشر في المنطقة. ورغم تسجيل ارتفاع في معدّل الجرائم، يتبين أن هذا التعاون بين منظمات مختلفة خالٍ من الصراعات بين العصابات، حيث إن الأرباح كافية للجميع. ويشرح الخبير في جهاز الشرطة الفدرالي:” يقتصر هدفنا على عرقلة الشبكات الاجرامية الكبيرة، وجعل حياتها أكثر صعوبة وأقل أماناً في سويسرا”.

لنعد إلى ميناء كلاينهونينغن حيث تستمرّ وحدات التفتيش في عملها. في هذه الظهيرة من شهر فبراير، قام فريق يوانيس بتفتيش ثلاث حاويات، ليكتشف تصريحاً مزوّراً بحوالي 3 آلاف فرنك. أمّا بالنسبة للمخدرات، فلم يكتشف الفريق أي شيء مشبوه يتطلّب تفتيشاً إضافياً كاللجوء إلى كلاب مكافحة المخدرات أو مسح الشحنات بحثاً عن بضائع مخبأة في أقسام سرية.

انتهت عمليات التفتيش في بازل اليوم. يغادر فريق التفتيش منطقة الشحن بعدما أنهى مهامّه. تصبح الرياح الباردة سيدةً الميناء الوحيدة، بينما يحوم طائر النورس اللعوب في السماء الملبّدة بالغيوم ونداؤه الصاخب يملأ الأجواء.

بعد انخفاض مستمرّ، يُلاحظ مؤخرًا ارتفاع مقلق في جرائم القتل في سويسرا. لا تتعلّق هذه الزيادة بحوادث العنف الأسري، بل تظهر، على سبيل المثال، في جريمة قتل رجل مرتبط بالمنظمات الإجرامية في شارع لانغستراسه في زيورخ. ووفقًا لبيانات الإحصاء الجنائيرابط خارج لعام 2022 التي نشرها مكتب الإحصاء الفدرالي، فقد زادت حالات العنف الجسدية بنسبة تزيد عن 16.9٪ مقارنة بالعام السابق، مسجلة بذلك أعلى زيادة منذ عام 2009، العام الذي بدأ فيه الإحصاء.

يبدو أن هذه الحوادث حالات فردية. ومع ذلك، تشير التجربة إلى أن منظمات إجرامية قد تكون وراء هذه الجرائم، لكن تحديد هوية الجهات التي تقف خلف هذه الأنشطة يتطلب تحقيقاً مكثفاً، كما يقول خبير من جهاز الشرطة الفدرالي. ويُذكر أن لجرائم القتل تأثير سلبي على الصفقات التجارية، حتى في مجال الجرائم.

تحرير : مارك لويتينيغر

ترجمة: إيفون صعيبي

مراجعة: مي المهدي /أم

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