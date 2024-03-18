خلف قهوتنا المفضّلة... آلة سويسرية؟

MENAFN - Swissinfo) تعتبر سويسرا رائدة عالميًا في مجال صناعة آلات القهوة. ومن المحتمل أن يكون مشروبنا المفضّل، سواء في مطبخنا، أو في مقاهي ستاربكس، قد تمّ تحضيره بواسطة آلة سويسرية. فكيف ذلك؟





تم نشر هذا المحتوى على 16 مارس 2024 - 09:00 13دقائق

يغُطي أخصائي swissinfo في الشؤون الهندية مجموعة واسعة من القضايا، من العلاقات الثنائية إلى بوليوود. لدى أناند أيضاً معرفة جيدة حول صناعة الساعات السويسرية، وهو لا يُخفي انحيازه إلى الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا في هذا المجال.



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English en Your favourite coffee was probably made by a Swiss machine الأصلي طالع المزيدYour favourite coffee was probably made by a Swiss machine

بدأ دخول دولة جبال الألب مجالَ تصنيع آلات القهوة باعتبارها تابعًا أكثر من كونها حاملة للمشعل. وكان الإيطاليون.ات النافد صبرهم.ن، يقومون.ن بالفعل بإعداد القهوة في أقل من دقيقة، وذلك منذ أن بدأت شركة“لا بافوني” (La Pavoni) في ميلانو، في إنتاج آلات تحضير قهوة الإسبريسو المركّزة في عام 1905.

وقد رأت الشركات السويسرية الناشطة في قطاعات أخرى، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، فرصة للتوسّع في مجال صنع آلات القهوة، التي كانت رائجة في جميع أنحاء جبال الألب في إيطاليا. وكانت شركة“شارير” (Schaerer)، التي بدأت كمتجر صغير للبيع بالتجزئة في عام 1892، إحدى هذه الشركات.

وقد استخدم مؤسسها، موريس شارير، مهاراته الهندسية، لتطوير وتصميم الأدوات الجراحية، وأجهزة التعقيم، وطاولات العمليات التي كان الطلب عليها كبيرًا، خلال الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك، شعر شارير بتغيير في المشاعر العامة، واستخدم خبرته في مجال معالجة المعادن واستخدام البخار، لتطوير ماكينة صنع القهوة التي تعمل بالبخار.

تعتبر ماكينة تحضير القهوة“بيك” (PIC) التي تزود يدويا بكميات البن، والتي تم إنتاجها في عام 1957، إحدى أولى ماكينات القهوة المعدّة باستخدام الآلة no source

ويذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن شارير قد اتّبع” في عام 1924، الرغبة التي كانت سائدة في ذلك العصر، في العيش في الرفاهية والمتعة، بعد الحرمان الذي تسببت فيه الحرب العالمية الأولى، وطوّر أول آلة صنع القهوة الخاصة به، لتحضير مشروب القهوة بكميات كبيرة”.

كما أدى هذا الاتجاه الجديد للهندسة السويسرية إلى إطلاق الرغبة في الابتكار. حيث قام شارير في عام 1957، بتطوير ماكينة تحضير القهوة“بيك” (PIC)، التي تزود يدويا بكميات البن، والتي تعتبر الآن واحدة من أولى ماكينات تحضير القهوة باستخدام الآلة.

يقول شاهان يريتزيان، الأستاذ ورئيس مركز التميّز في مجال القهوة، بجامعة العلوم التطبيقية بزيورخ (ZHAW):“كانت إغرو، وشارير، وريكس، شركات رائدة رائعة. وبفضل بنيتها القوية، ومنتجاتها المصنوعة بذكاء، حققت نجاحًا فوريًا، أولاً في سويسرا، ثم في شمال أوروبا، والشرق الأقصى. وجرى تحسين المنتجات باستمرار، وتجهيزها بتطبيقات إضافية. وقدمت هذه الشركات السويسرية حقًا، خدمة عملاء ممتازة”.

ثورة في مجال المطاعم

في عام 1970، طوّر شارير سلسلة“كي إم” (KM)، التي شكّلت أول ماكينات صنع القهوة بشكل أوتوماتيكي بالكامل في العالم، والمزوّدة بمطحنة مدمجة. وكان توقيت هذا الابتكار رائعا، حيث، تم التوقيع في عام 1974، على أول اتفاقية عمل جماعية، على المستوى الوطني، خاصة بقطاع المطاعم السويسرية بعد مفاوضات طويلة، لتصبح قانوناً في وقت لاحق. وتلزم الاتفاقية أصحاب المطاعم بدفع راتب شهري لجميع موظفيهم. ن، وفرض رسوم خدمة بنسبة 15% في إجمالي الفاتورة. وحتى ذلك الحين، كان موظفو وموظفات الخدمة في المطاعم، يعتمدون. ن على الإكراميات لكسب لقمة العيش، حيث كانوا وكن لا يتقاضون.ين، سوى بضع مئات من الفرنكات السويسرية كأجر ثابت.

وفي حين ساعد القانون الجديد على توحيد الرواتب، إلا أنه زاد من عبء الأجور على أصحاب وصاحبات المطاعم. وأجبرهم.ن ذلك، إلى جانب النقص العام في عدد موظفي وموظفات المطاعم، على تقليص العمليات.

انتهت أيام المجد لعدد كبير من طاقم الخدمة وسيدات البوفيه لصنع المشروبات بحلول سبعينيات القرن الماضي. KEYSTONE

يقول ييريتزيان إنه“لم تعد هناك حاجة إلى سيدات البوفيه، اللاتي كن يحضّرن المشروبات في البوفيه، ويدرن الخدمة في المطاعم. وكان على طاقم العمل آنذاك، القيام بكل شيء بنفسه، بما في ذلك تعبئة المشروبات الباردة وصنع القهوة”.

وقد أعطى هذا التغيير في طريقة إعداد القهوة، دفعة كبيرة لآلات القهوة السويسرية، مقارنة بالآلات الإيطالية التي تعتمد على صانعي وصانعات قهوة، مدرّبين ومدرّبات.

يقول جوناثان موريس، الأستاذ بجامعة هيرتفوردشاير، ومؤلف كتاب“القهوة: تاريخ عالمي” وسلسلة بودكاست عن تاريخ القهوة إن” فهم دوافع الابتكار هو أمر مهم”. فقد طور رواد الأعمال الإيطاليون آلة لصنع قهوة الإسبريسو، خلال القرن العشرين، في المقام الأول، كوسيلة لتسريع أوقات التحضير، من أجل تقديم قهوة منعشة للأفراد. واستجابت الآلات السويسرية، لدافع مختلف إلى حد ما، والذي يتجلى في كيفية تبسيط إعداد مثل هذه المشروبات من قبل طاقم عمل ربما لم يتلق التدريب اللازم للقيام بذلك.”

كانت آلة“كي إم 77” (KM77) من بين أولى آلات التحضير الأوتوماتيكي بشكل كامل للقهوة. Schaerer

التعاون الأمريكي

يقول ماركو زانكولو، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكي:“تتميز أنظمة شركة فرانكي لإعداد القهوة، بتقديم حلول مخصصة، لتلبية الاحتياجات المحددة، لسلسة المطاعم الكبيرة. وغالبا ما يشكّل إضفاء الطابع الشخصي على أجهزتها، وإنتاجها حسب الطلب، عاملين حاسمين في عملية اتخاذ القرار.”

ولم تكن فرانكي الشركة السويسرية الوحيدة التي سعت إلى جذب عمالقة صناعة الأغذية الأمريكية. حيث قرّرت شركة“ترموبلان” (Thermoplan)، وهي شركة أخرى، وصلت متأخرة إلى قطاع ماكينات القهوة، أن تركب بدورها موجة صناعة القهوة .

تأسست الشركة السويسرية في عام 1974، وكانت تصنع آلات تحضير الكريمة، وآلات صنع رغوة الحليب، لكنها قررت الدخول إلى مجال ماكينات القهوة في عام 1995. وتمكن الوافد الجديد نسبيًا عام 1999، من إبرام عقد لتوريد آلات القهوة، لشركة ستاربكس. وأصبحت شركة ترموبلان منذ ذلك الحين، المورّد الحصري لشركة ستاربكس، وقد قامت بالفعل بتطوير وإنتاج جيلين من الآلات“مسترينا 1 و2” (Mastrena I وII) في مقرّها الرئيسي في فيغيس، المطلة على بحيرة لوتسيرن.

يقول الرئيس التنفيذي لهذه الشركة أدريان شتاينر:“لا يمكن إنكار أن هذه الشراكة لعبت دورًا رئيسيًا في النجاح الحالي لشركة ترموبلن، وما زالت تقوم بذلك”.

الرئيس التنفيذي لشركة ترموبلن، أدريان شتاينر مع آلة“مسترينا” (Mastrena) التي يتم تجميعها لصالح ستاربكس. Thermoplan

أدت الشعبية المتزايدة للقهوة الفاخرة التي تباع في ستاربكس، إلى تشجيع شركات تصنيع آلات القهوة السويسرية الأخرى في الحصول على حصة أكبر في السوق. وتقوم شركة ترموبلان، التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها هذا العام، بتصدير 98% من الآلات التي تصنعها إلى أكثر من 80 بلدا حول العالم.

يقول مؤرخ القهوة موريس:“في الأسواق التي تكون فيها مشروبات الحليب أكثر شعبية، وجدت الآلات الأوتوماتيكية، معقلا رئيسيا لها، ويشهد على ذلك استخدام ستاربكس لآلات ترموبلن.”

ثقافة القهوة وكتلتها الصناعية

تعدّ العلامات التجارية السويسرية اليوم، على غرار ترموبلان، وفرنكي، وشارير، وكافينا، وريكس رويال، وإغرو، من بين أكبر الشركات الاحترافية المصنعة لآلات القهوة الأوتوماتيكية بالكامل في العالم. وتعد الشركات المصنعة للآلات المنزلية، وشبه المهنية، مثل سوليس وجورا (التي يعتبر نجم التنس السويسري روجي فيدرر سفيرًا لها) هي أيضًا رائدة على مستوى العالم.

وفي حين لا تتوفّر على وجه التحديد بيانات تدفقات التجارة العالمية الخاصة بآلات القهوة الأوتوماتيكية بالكامل، تعدّ سويسرا بين الدول الأولى فيما يتعلق بصادرات جميع أنواع آلات القهوة، للاستخدامين المحلي والتجاري.

محتويات خارجية

يقول ييرتزيان:“أقدر أن حوالي 70% من جميع الآلات الأوتوماتيكية بالكامل، الخاصة بصنع القهوة، المباعة في جميع أنحاء العالم اليوم، مصدرها سويسرا”.

ويكمن أحد أسباب الهيمنة السويسرية، الذي أشارت إليه جميع الشركات التي اتصلت بها سويس إنفو (SWI Swissinfo)، في ارتفاع الطلب المحلي على القهوة الجيدة.

من جهته، يرى سامويل وايلدهابر، المدير العام لشركة شارير أن هذا“الاتجاه الثقافي للاستمتاع بالقهوة، يدفع إلى الابتكار في مجال صناعة آلات القهوة، حيث تسعى الجهات المصنّعة جاهدةً لتلبية تفضيلات وتوقعات المستهلكين، والمستهلكات، السويسريين، والسويسريات. ويعتبر هذا الطلب في السوق المحلية بمثابة نقطة انطلاق للشركات السويسرية، للتوسع على المستوى الدولي”.

وتشير تقديرات“بروكافيه”، الجمعية السويسرية لترويج القهوة، إلى استهلاك السويسريين والسويسريات حوالي 9 كيلوغرامات من حبوب البن للشخص الواحد في عام 2022، ما يعادل ضعف المتوسط الأوروبي.

محتويات خارجية

يتمثل سبب آخر للنجاح السويسري في تطوير التكتل الصناعي – ليس فقط لصناعة الآلات، ولكن أيضا لتصنيع أجزاء العمل العديدة الخاصة بها. وتمنح قوة سويسرا في مجال الهندسة الدقيقة، ومعايير الجودة العالية، ميزة استراتيجية لها.

يصرّح وايلدهابر من شركة شارير بالقول:“يسهم الوصول إلى المواد الخام عالية الجودة، والعمالة الماهرة، والآلات المتقدمة، في كفاءة المصنعين.ات السويسريين.ات وقدرتهم.ن التنافسية.”

ويعترف أدريان شتاينر، الرئيس التنفيذي لشركة ترموبلن أيضًا، بتأثير النظام البيئي الصناعي، قائلاً إنّ“ترموبلان هي شركة سويسرية بكل معنى الكلمة. ونحن نقوم بتصنيع آلات القهوة الأوتوماتيكية بالكامل، في فيغيس، حيث تأتي حوالي 80% من المكونات المستخدمة من الإنتاج المحلي”.

وسيعتمد تمكّن الشركات السويسرية من الحفاظ على ميزتها التنافسية، على قدرتها على مواكبة أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، تستثمر شركة ترموبلان بشكل كبير، من أجل البقاء في الصدارة. ومن بين 530 موظفًا وموظفة، يعملون ويعملن في مقرها الرئيسي، يتخصّص 120 منهم في مجال البحث والتطوير. ولا يمكنهم. ن الاسترخاء، كما فعلت صناعة الساعات السويسرية المهيمنة، عندما كادت تكنولوجيا الكوارتز المدمرة، أن تقضي على القطاع في السبعينيات والثمانينيات.

يختتم وايلدهابر بالقول:“تتيح الرقمنة أيضًا، فرصًا فريدة في القطاع الاحترافي لصناعة آلات القهوة، مثل تطوير نماذج صفقات جديدة، أو التحليل الدقيق للبيانات، أو إتاحة تجارب فريدة للعملاء والعميلات...”

تحرير: ساموئيل جابيرغ

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: أمل المكي

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