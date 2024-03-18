العشب الأخضر في أبنزل... مغامرة للمخرج السينمائي السويسري بيتر متلر

MENAFN - Swissinfo) حصل المخرج السويسري الكندي بيتر ميتلر على إشادات كثيرة حول العالم بسبب فيلم وثائقي سويسري ضخم لم يكتمل بعد. ويشرح المخرج لـماذا يشعر أن هذا العمل هو بمثابة عودة اعتيادية إلى الجذور.

English en The grass is greener in Peter Mettler's Appenzell الأصلي طالع المزيدThe grass is greener in Peter Mettler's Appenzell

تم نشر هذا المحتوى على 17 مارس 2024 - 09:00 13دقائق كريستوف سمول

في العام الماضي، حصد فيلم وثائقي سويسري يبلغ طوله قرابة ثلاث ساعات، العديد من الجوائز في مهرجانات الافلام الوثائقية العالمية، لكنه لقي نجاحا متواضعا لدى المشاهدين والمشاهدات. كان الفيلم يتناول الموت البطيء لوالدِ المخرج، ودورات الطبيعة، وجائحة نأمل جميعا نسيانها.

وكانت أول جائزة حصدها الفيلم في مهرجان“رؤى من الواقع” (Visions du Réel)، في مدينة نيون الواقعة غرب سويسرا. حيث كان من المفترض أن يُعرض كنسخة أوَّلية لاستقطاب الجهات الراغبة بالاستثمار. ثم حصد الفيلم جائزتين دوليتين أخرييْن في مهرجان دوك لايبزيغ ومهرجان مونتريال للأفلام الوثائقية. ومنذ ذلك الحين عُرِض الفيلم في مهرجانات الأفلام الوثائقية في الهند، وجمهورية التشيك، وهولندا، وأستراليا، والبرتغال. ومن المفترض أن يتواصل عرضه في دول أخرى كثيرة.

وفي بداية عام 2024، وصل هذا العمل الفني إلى سويسرا الناطقة بالألمانية، مسقط رأس مخرجه، وتمّ توزيعه رسميا في دور السينما في المنطقة.

وما يثير الاستغراب هو أن فيلمًا طويلًا يتناول قضايا معقّدة قد حقق مثل هذه الشهرة في عالم مشتّت الانشغالات، بل والأغرب من ذلك، أنه عمل لم يكتمل بعد.

في الحقيقة، ما تمّ تتويجه هو الجزآن الأول والخامس فقط من الفيلم، أمّا العمل الكامل فهو ملحمة مدتها أكثر من عشر ساعات، مكوّنة من سبعة أجزاء، وتحمل اسم“بينما ينمو العشب الأخضر”. ويستوحي المشروع اسمه من القول المأثور“دائمًا ما يبدو العشب أكثر اخضرارًا على الجانب الآخر من السياج”.

ملحمات فلسفية عميقة

يقف وراء هذا المشروع المذهل، المخرج بيتر ميتلر، وهو فنان كندي متعدد التخصصات ولد لأبوين سويسريين. وهو معروف بأفلامه الوثائقية الطويلة التي تتناول أهم المواضيع في أكثر الأشكال ملحمية: موضوع الشفق القطبي، على فيلم مقاس 35 ملم ،في“صورة الضوء” (1994)، والسعي وراء السموّ في فيلم“المقامرة والآلهة وعقار إل إس دي” (2002) الذي يستغرق ثلاث ساعات، ووعي الحيوانات وتفاعلاتها مع البشر في فيلم“أن تصبح حيوانًا” (2018، من إخراج مشترك مع إيما ديفي)، وكذلك طبيعة الزمن ومروره في فيلم“نهاية الزمن” (2012).

>> رابط الفيديو التشويقي لفيلم“المقامرة والآلهة وعقار إل إس دي”- (2002)

محتويات خارجية

وكان الفيلم الوثائقي“بينما ينمو العشب الأخضر” قد عرض في شهر يناير في مهرجان

أيام

سولوتورن للسينما، الذي يستعرض الإنتاج السينمائي السويسري على مدى 12 شهرًا. وبعد انتهاء العرض، تحدثت مع متلر، الذي قال لي:“كنا ننوي [في مهرجان“رؤى من الواقع”] أن نقدم عملًا لا يزال قيد الإنجاز، عمل غير مكتمل تمامًا، في محاولة لجمع التمويل للمشروع الأكبر”.

وتابع:“لقد شجعتنا إيميلي [بوجيس]، مديرة المهرجان، على المشاركة بهذا الفيلم في المسابقة. كان نوعًا من التحدي: [فقلنا] 'حسنًا، لنرَ ما إذا كنّا سننهيه ولنرقب ماذا سيحدث'. كان المشروع بأكمله على هذا المنوال؛ أبعد ما يكون عن العمل التقليدي. وببساطة، لم نكن نعرف مسار الفيلم إلا بعد أن نُقدم على الخطوة التالية”.

مثّل العرض في سولوتورن خاتمة لجولة عُرض فيها الفيلم على مدى أسابيع في مناطق سويسرا الناطقة بالألمانية، ومنها كانتون أبنزل، التي احتضنت العديد من مشاهد الجزئين الأول والخامس من هذه الملحمة الوثائقية. فقد بدأ تصوير الفيلم في عام 2019 في كانتون أبنزل، الكائنة في شرق سويسرا، بعد سنوات عديدة من العمل الدؤوب في تقديم الورش للترويج لإنتاج هذا الفيلم.

آنذاك، كانت عبارة“العشب الأخضر” هي المنارة الوحيدة التي تنير طريق متلر، وما إن حصل على التمويل من صديق له (وهو مشهد يُمكن رؤيته في الفيلم)، قرَّر بعفوية محضة البدء فوراً بتصوير مشاهد من الفيلم.

>> رابط الفيديو التشويقي لفيلم“بينما ينمو العشب الأخضر”

محتويات خارجية “بينما ينمو العشب الأخضر”

طوال مسيرته المهنية، تنقَّل متلر بين موطنيْه، كندا وسويسرا، واستفاد من جنسيته المزدوجة والتعدد اللغوي المتجذّر في سويسرا. وقد انعكس هذا التنوع في أفلامه التي تتميز بأسلوب متعدد الوجهات والممارسات الثقافية والنظم العقائدية والتقاليد الفكرية.

وكنت أثناء حديثي مع متلر حول فيلم“بينما ينمو العشب الأخضر”، تختلط عليَّ الأماكن- غرف المستشفيات، واستوديوهات الحظر، وغرف المعيشة ذات الإطلالات على الغابات المشمسة- التي نلمحها في الفيلم؛ فأسأل:“هل صُوِّر هذا المشهد في سويسرا؟” ليجيبني:“لا، بل في كندا...”

تتكشَّف غالبية مشاهد فيلم متلر، ومدّته ثلاث ساعات، في مساحة خيالية مفصولة عن التدفق الطبيعي للوقت الطبيعي أو الحدود المرسومة بين المدن أو البلدان. هو مخرج بالفطرة. وبالنسبة إليه، فإن توثيق سيرة حياته في فيلم وثائقي يشبه الصلصال الطري الذي يمكن تشكيله بأي شكل يخطر على باله. فنجده ينتقل بنا فجأة من البساطة إلى العَظَمة، ومن الآنيّ إلى الأبدي. وقد يحدث هذا الانتقال خلال مشاهد قليلة مرتّبة ببراعة، كما يظهر في المشهد مع والده المحتضر أثناء نزهة هادئة أو في رحلة الاستكشاف داخل كهف في جبال الألب.

وعن ذلك، يقول متلر:“في أفلامي- وهذا الفيلم ليس استثناءً- أطلب من الناس الانخراط من خلال إيجاد ما يربطهم [بالفيلم]. إنه ليس سردًا سيأخذ الجمهور بعيدًا. نحن نشجع الجمهور على الاستفادة من ذلك بطريقته الخاصة”. ورغم المهارة التي يشتهر بها متلر، إلَّا أنه من المدهش أن يُحدث جزءان فقط، من أصل سبعة أجزاء، هذا التأثير الكبير على أحدهما الآخر، وأن يُظهرا تناغمًا وتناسقًا كبيريْن بينهما.

ويسترسل متلر، فيقول:“لكن بمجرد أن عرضناهما أخيرًا، تواصل معي الكثير من الأشخاص للتحدث ببساطة عن تجاربهم.ن الخاصة مع أحباء وافتهم.ن المنية، وعن مشاعرهم.ن حيال مرور الزمن. وبطريقة ما، لم أكن قد فكَّرت مُسبقًا إلى هذا المدى [خلال العملية]. لم أكن أتوقع ذلك. كان هناك الكثير من العواطف التي ظهرت بعد مشاهدة هذين الجزأين”.

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سألتُ متلر:” أليس غريبًا أن تحصل على هذا القبول لمشروع لم يكتمل إلا جزئيًا؟ فأجابني قائلًا:“شكّلت سنوات تلك الجائحة نوعًا من التشويه- أحب استخدام هذه الكلمة لوصف سنوات الجائحة. كان الوقت بطيئًا، ولكنه كان سريعًا أيضًا. كان الوقت ملتويًا، مشوَّهًا. في أعقاب ذلك، كان من الجميل أن أعود مرة أخرى إلى التواصل مع الناس.” واستطرد:“وبصفتي مخرجًا، ينتابني شعور خاص وأنا أسمع التعليقات من جمهور حقيقي وأنت واقف أمامه، إنها تجربة خاصة. هذا بالتأكيد جزء كبير من صناعة الأفلام. شعرت وكأنني أحصل على بعض التمارين بعد أن ظللت لأسابيع مستلقيًا في السرير”.

سكت متلر للحظة، وكأنه كان يفكر في التحديات التي قد تنجم عن الإعجاب الذي حظي به المشروع الملحمي ولم ينجز منه سوى نصفه حتى الآن. ثم واصل الحديث، قائلًا:“ولكن عليَّ القول إنني، في الوقت نفسه، لم أرغب في قطع هذه الفترة الطويلة عن مواصلة صنع ما تخيلته كسلسلة [أفلام]. لقد أنجزنا معظم عمليات التصوير قبل أغسطس 2021، ونحن الآن في عام 2024، وسيتم إنهاؤه وتقديمه- على الأرجح- في عام 2025. ولا يزال العمل يلقى أصداءً، وتجري مناقشته، ويُكتب عنه حتى الآن. لذا يتعين عليَّ أن أعيد التفكير في استراتيجياتي. سيكون هذا الكائن الذي يستمر لمدة 10 ساعات بمثابة كبسولة زمنية تحبس تلك اللحظة”.

وبالفعل، فقد حدث الكثير منذ صيف 2021، وطرأت على العالم تغيُّرات كبيرة، ولربما طالت هذه التغيرات المساحات المحلية والطبيعية التي يصوّرها– ولربما طالت أيضًا نظرته إلى العالم من حوله.

وعن هذا التساؤل يجيب متلر:“هذا صحيح، فالكثير من الأحداث التي تجلب تأثيرًا كبيرًا على العالم بأسره تؤثر عليك كفنان أيضًا. وبطريقة ما، أشعر أن عليَّ الإشارة إلى ذلك في خاتمة هذا الفيلم، إشارة تكون أقرب إلى الحاضر، مع التمسك في الوقت نفسه بالشعور بأنك تشاهد كبسولة زمنية. حقًا، أتشوَّق كثيرًا إلى الانتهاء من هذا الفيلم والمضي قدمًا”.

متلر في موقع تصوير“المقامرة والآلهة وعقار إل إس دي” في الهند. Peter Mettler

عودة غير اعتيادية إلى الوطن

ربّما يكون عرض هذين الجزأين من المشروع الملحمي الجديد في كانتونات سويسرا الناطقة بالألمانية، حيث كانت البداية وحيث يقضي المخرج نصف وقته، تجربةً أعمق أثرًا. ففي نهاية المطاف، تحظى هذه البقعة من العالم بمكانة خاصة لدى عائلة متلر.

وهذا ما أكَّده صانع الأفلام بقوله إنّ“عرض الفيلم في سويسرا تجربة مختلفة تمامًا. ينحدر والدي من زيوريخ وتوغنبرغ في سانت غالن. وبدأت أشعر كأنني، عندما عرض الفيلم هنا، أعيدهما هنا أيضًا. ورغم رحيل معظم أفراد أسرتيهما وأصدقائهما، إلا أن هناك القليل منهم.ن حضر لمشاهدته”.

وواصل متلر شارحًا أنّ الفيلم” يتحدّث عن الطابع الدائري لرحلتهما: لقد غادرا إلى كندا، ولم يكونا آنذاك متزوجين، ولم يكونا متأكدين إن كانا سيبقيان فيها. لم يكن الهدف البقاء هناك إلى الأبد. وبعد أن جئت أنا وأصبحت مخرجًا، ورويت قصتهما وأعدت تلك القصة إلى سويسرا... انتابني شعور غريب بالعودة إلى الوطن”.

تحرير: فيرجيني مانجان، وإدواردو سيمانتوب

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم

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الساحة الفنية السويسرية في عام 2024: عودة السياسة إلى مركز الصدارة

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