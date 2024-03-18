مراكز اللجوء السويسرية تسجّل ارتفاعًا حادًّا في عدد الحوادث الأمنية

(MENAFN
- Swissinfo) سجلت مراكز اللجوء الفدرالية في سويسرا ارتفاعًا حادًّا في أعداد الحوادث الأمنيّة الجديدة خلال العام الماضي.
تم نشر هذا المحتوى على 18 مارس 2024 - 11:36 1دقيقة
English en Swiss asylum centres deal with rise in security incidents الأصلي طالع المزيدSwiss asylum centres deal with rise in security incidents
وتضاعف عدد الحوادث الأمنيّة في مراكز اللّجوء السّويسريّة، ليرتفع من 672 حادثًا في عام 2020 إلى 1368 في عام 2023، وفقًا لأسبوعيّة نويه تسورخير تسايتونغ أم سونتاغ، والتي نقلت هذه البيانات عن مصادر رسمية.
وأشارت أمانة الدولة للهجرة من جانبها إلى أن هذه الأرقام مطلقة، وأن عدد الحوادث لكلّ ليلة إقامة قد انخفض.
وتشمل هذه الحوادث الأمنية، بحسب الصحيفة نفسها، المشاجرات والمضايقات والاعتداءات... ووفقاً لسلطات الهجرة، فإن 70% من تلك الحوادث الأمنيّة تسبّب بها طالبو وطالبات لجوء من شمال أفريقيا.
ويُذكر أنّ طلبات اللجوء من هذه المنطقة قد ازدادت بشكل حادّ منذ عام 2021، وعادة ما تقابل هذه المطالب بالرفض.
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