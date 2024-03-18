مراكز اللجوء السويسرية تسجّل ارتفاعًا حادًّا في عدد الحوادث الأمنية

MENAFN - Swissinfo) سجلت مراكز اللجوء الفدرالية في سويسرا ارتفاعًا حادًّا في أعداد الحوادث الأمنيّة الجديدة خلال العام الماضي.

English en Swiss asylum centres deal with rise in security incidents الأصلي طالع المزيدSwiss asylum centres deal with rise in security incidents

تم نشر هذا المحتوى على 18 مارس 2024 - 11:36 1دقيقة

وتضاعف عدد الحوادث الأمنيّة في مراكز اللّجوء السّويسريّة، ليرتفع من 672 حادثًا في عام 2020 إلى 1368 في عام 2023، وفقًا لأسبوعيّة نويه تسورخير تسايتونغ أم سونتاغ، والتي نقلت هذه البيانات عن مصادر رسمية.

وأشارت أمانة الدولة للهجرة من جانبها إلى أن هذه الأرقام مطلقة، وأن عدد الحوادث لكلّ ليلة إقامة قد انخفض.

وتشمل هذه الحوادث الأمنية، بحسب الصحيفة نفسها، المشاجرات والمضايقات والاعتداءات... ووفقاً لسلطات الهجرة، فإن 70% من تلك الحوادث الأمنيّة تسبّب بها طالبو وطالبات لجوء من شمال أفريقيا.

ويُذكر أنّ طلبات اللجوء من هذه المنطقة قد ازدادت بشكل حادّ منذ عام 2021، وعادة ما تقابل هذه المطالب بالرفض.

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